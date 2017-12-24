14:33, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Bulgaristan asimilasyonunda Ã¶lenler anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bursa'da Killiler KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda annesinin kucaÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä±n 33'Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen Mevlid-i Åžerif ve anma programÄ±na katÄ±lan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HakanÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BalkanlarÄ±n tarih boyunca acÄ±larÄ±n ve gÃ¶zyaÅŸÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bir coÄŸrafya olduÄŸunu ifade etti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 1995 yÄ±lÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¼venli bÃ¶lge ilan ettiÄŸi yerlerde de Srebrenitsa katliamÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "BugÃ¼n o BirleÅŸmiÅŸ Milletleri hala niye tartÄ±ÅŸÄ±yoruz? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z niye 'DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' ifadesini kullanÄ±yor. TÃ¼m bunlar geÃ§miÅŸte yaÅŸandÄ±, bilinen ÅŸeyler. KiÅŸiye, bÃ¶lgeye veya menfaate gÃ¶re deÄŸiÅŸen bir yaklaÅŸÄ±m oldu hep buralarda. Onun iÃ§in bugÃ¼n 'DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' diyoruz." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼n uyanÄ±ÅŸa vesile olduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ±ya ve tehdide karÅŸÄ± bu baskÄ±ya boyun eÄŸmeyerek KudÃ¼s'le ilgili bir karar verildiÄŸini bildirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

''KeÅŸke Ã§ok uzun yÄ±llardan bu yana bÃ¶yle dirayetli, dik duran, medeniyet tasavvuruna aÅŸÄ±k, her ÅŸeyi milleti iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nen liderlerimiz daha Ã§ok olsaydÄ±. Allah rahmet eylesin Ã–zal, Bulgaristan'dan gelen o dÃ¶nemdeki kardeÅŸlerimize TÃ¼rkiye'nin kapÄ±larÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§tÄ±. Her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼cadeleyi verdi."

BULGARÄ°STAN'DAKÄ° ZORUNLU ASÄ°MÄ°LASYONDA Ã–LENLER

Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda andÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"BazÄ± semboller vardÄ±r, Ã¼zerinden yÄ±llar da geÃ§se Ã§ok ÅŸey ifade eder. TÃ¼rkan bebek sembolÃ¼, hadisesi Bulgaristan TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli sembollerinden bir tanesidir ama her mÃ¼cadele bir eÅŸik atlamaya vesile oluyor. TÃ¼rkan bebekle yaÅŸanan o mÃ¼cadele daha sonraki mÃ¼cadelelerin Ã¼stÃ¼nÃ¼ pekiÅŸtiren, altÄ±nÄ± dolduran o ruhu insanlara veren bir mÃ¼cadele Ã¶rneÄŸi olmuÅŸtur."

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu coÄŸrafyada hiÃ§ kimsenin dinine, diline, rengine bakmaksÄ±zÄ±n insanÄ± insan olduÄŸu iÃ§in seven ve farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik olarak gÃ¶ren bir anlayÄ±ÅŸa sahip bulunduklarÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EcdadÄ±mÄ±z sadece insan iÃ§in deÄŸil bazen bir hayvan iÃ§in veyahut bir MÃ¼slÃ¼man iÃ§in deÄŸil bazen bir Hristiyan iÃ§in dahi bir vakÄ±f kurmuÅŸ ve onlarÄ±n abad olmasÄ± iÃ§in bir kurumsal yapÄ± teÅŸekkÃ¼l ettirmiÅŸ. EcdadÄ±mÄ±z bÃ¶yle bir ecdat. BugÃ¼n 3,5 milyon Suriyeli kardeÅŸimizi iÃ§imizde barÄ±ndÄ±rmak suretiyle yine insanlÄ±ÄŸÄ±n gereÄŸini yapÄ±yoruz. Birileri dikenli tellerle onlarÄ±n kendi Ã¼lkelerine giriÅŸine mani olmak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ engeli koyarken TÃ¼rkiye kapÄ±larÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ± uyguladÄ±. Bu, tarihimiz, geleneÄŸimiz, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z. Biz bugÃ¼ne kadar bir ÅŸey kaybetmedik, kaybetmeyeceÄŸiz. KapÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±kÃ§a mazlumun, maÄŸdurun yanÄ±nda oldukÃ§a emin olun ki, gÃ¼Ã§leneceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

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