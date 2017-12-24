Bulgaristan asimilasyonunda Ã¶lenler anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bursa'da Killiler KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda annesinin kucaÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä±n 33'Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen Mevlid-i Åžerif ve anma programÄ±na katÄ±lan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HakanÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BalkanlarÄ±n tarih boyunca acÄ±larÄ±n ve gÃ¶zyaÅŸÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bir coÄŸrafya olduÄŸunu ifade etti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 1995 yÄ±lÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¼venli bÃ¶lge ilan ettiÄŸi yerlerde de Srebrenitsa katliamÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "BugÃ¼n o BirleÅŸmiÅŸ Milletleri hala niye tartÄ±ÅŸÄ±yoruz? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z niye 'DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' ifadesini kullanÄ±yor. TÃ¼m bunlar geÃ§miÅŸte yaÅŸandÄ±, bilinen ÅŸeyler. KiÅŸiye, bÃ¶lgeye veya menfaate gÃ¶re deÄŸiÅŸen bir yaklaÅŸÄ±m oldu hep buralarda. Onun iÃ§in bugÃ¼n 'DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' diyoruz." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼n uyanÄ±ÅŸa vesile olduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ±ya ve tehdide karÅŸÄ± bu baskÄ±ya boyun eÄŸmeyerek KudÃ¼s'le ilgili bir karar verildiÄŸini bildirdi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
''KeÅŸke Ã§ok uzun yÄ±llardan bu yana bÃ¶yle dirayetli, dik duran, medeniyet tasavvuruna aÅŸÄ±k, her ÅŸeyi milleti iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nen liderlerimiz daha Ã§ok olsaydÄ±. Allah rahmet eylesin Ã–zal, Bulgaristan'dan gelen o dÃ¶nemdeki kardeÅŸlerimize TÃ¼rkiye'nin kapÄ±larÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§tÄ±. Her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼cadeleyi verdi."
BULGARÄ°STAN'DAKÄ° ZORUNLU ASÄ°MÄ°LASYONDA Ã–LENLER
Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda andÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"BazÄ± semboller vardÄ±r, Ã¼zerinden yÄ±llar da geÃ§se Ã§ok ÅŸey ifade eder. TÃ¼rkan bebek sembolÃ¼, hadisesi Bulgaristan TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli sembollerinden bir tanesidir ama her mÃ¼cadele bir eÅŸik atlamaya vesile oluyor. TÃ¼rkan bebekle yaÅŸanan o mÃ¼cadele daha sonraki mÃ¼cadelelerin Ã¼stÃ¼nÃ¼ pekiÅŸtiren, altÄ±nÄ± dolduran o ruhu insanlara veren bir mÃ¼cadele Ã¶rneÄŸi olmuÅŸtur."
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu coÄŸrafyada hiÃ§ kimsenin dinine, diline, rengine bakmaksÄ±zÄ±n insanÄ± insan olduÄŸu iÃ§in seven ve farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik olarak gÃ¶ren bir anlayÄ±ÅŸa sahip bulunduklarÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EcdadÄ±mÄ±z sadece insan iÃ§in deÄŸil bazen bir hayvan iÃ§in veyahut bir MÃ¼slÃ¼man iÃ§in deÄŸil bazen bir Hristiyan iÃ§in dahi bir vakÄ±f kurmuÅŸ ve onlarÄ±n abad olmasÄ± iÃ§in bir kurumsal yapÄ± teÅŸekkÃ¼l ettirmiÅŸ. EcdadÄ±mÄ±z bÃ¶yle bir ecdat. BugÃ¼n 3,5 milyon Suriyeli kardeÅŸimizi iÃ§imizde barÄ±ndÄ±rmak suretiyle yine insanlÄ±ÄŸÄ±n gereÄŸini yapÄ±yoruz. Birileri dikenli tellerle onlarÄ±n kendi Ã¼lkelerine giriÅŸine mani olmak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ engeli koyarken TÃ¼rkiye kapÄ±larÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ± uyguladÄ±. Bu, tarihimiz, geleneÄŸimiz, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z. Biz bugÃ¼ne kadar bir ÅŸey kaybetmedik, kaybetmeyeceÄŸiz. KapÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±kÃ§a mazlumun, maÄŸdurun yanÄ±nda oldukÃ§a emin olun ki, gÃ¼Ã§leneceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
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TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±
Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldÄ±rÄ±da 3 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan KHK ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±
MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡ad'da FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na ait okullar imzalanan protokolle TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±â€™na teslim edildi
Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri iÃ§in Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi kuruldu
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi verildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tecek
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.