Güncelleme: 01:06, 25 Aralık 2017 Pazartesi

Afganistan'da yola tuzak sivilleri vurdu



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Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen patlayıcı sivilleri hedef aldı. Helmand vilayetindeki patlamada 7 sivil öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdi. Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını, 7 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını söyledi. Zuvak, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirterek Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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