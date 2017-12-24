Filipinler'de alışveriş merkezinde yangın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler’in Davao kentindeki NCCC alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Filipin Star’daki habere göre, dün alışveriş merkezinin üçüncü katındaki mobilya mağazasında başlayarak diğer katlara sıçrayan yangında büyük bölümü merkez çalışanlarının olduğu en az 37 kişi yaşamını yitirdi.
Yangında yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin oğlu ve Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte, hayatını kaybedenler için dua edilmesini isteyerek ölenler için "Kurtarılma şansları sıfırdı." ifadesini kullandı.
Davao kentini ziyaret eden Devlet Başkanı Duterte, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı dileğinde bulundu.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, yangında kaç kişinin daha alışveriş merkezinde olduğu henüz netlik kazanmadı.
Filipinler'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişi öldü
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