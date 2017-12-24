15:07, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Denizli'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±





Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma nedeniyle ulaÅŸÄ±m kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±yor.

Cankurtaran mevkisinde gece saatlerinden itibaren etkisini kaybeden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayolunda buzlanma oluÅŸtu. Buzlanma nedeniyle bÃ¶lgede bir Ã§ok maddi hasarlÄ± kaza meydana geldi. KarayollarÄ± ekiplerinin kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yolda, ulaÅŸÄ±m kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanabiliyor. Trafik ekipleri, BaÄŸbaÅŸÄ± ile Cankurtaran mevkilerindeki kontrol noktalarÄ±nda, kÄ±ÅŸ lastiÄŸi ve zincirsiz araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine izin vermezken, yolda kalan araÃ§lara Ã§ekicilerle yardÄ±m ediliyor. BÃ¶lgede denetimlerini sÃ¼rdÃ¼ren trafik ekipleri, buzlanma yaÅŸanan yerlerde oluÅŸabilecek kazalara karÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri durdurarak uyarÄ±da bulundu. Â

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