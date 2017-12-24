15:34, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Ã‡anakkale'de 83 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale'nin Ezine ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±.

Sahil GÃ¼venlik Ã‡anakkale Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "TCSG-32" Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, TavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ sahilinin AktaÅŸ mevkisi aÃ§Ä±klarÄ±nda bir tekne bulunduÄŸunu tespit etti. Ekipler bir sÃ¼re takip ettikleri 11 metre uzunluÄŸundaki ABD bayraklÄ± "Saraga" adlÄ± tekneye "dur" ihtarÄ±nda bulundu.

Ä°htara uyulmamasÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda teknede 18'i kadÄ±n, 27'si Ã§ocuk 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±. Bu kiÅŸilerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ±nÄ± organize ettikleri belirlenen Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P. de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerin ardÄ±ndan AyvacÄ±k'taki YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Suriyelilerin tekneye sahilden lastik botla ulaÅŸtÄ±klarÄ±, Ä°talya'ya gitmek iÃ§in anlaÅŸtÄ±klarÄ± organizatÃ¶rlere kiÅŸi baÅŸÄ±na 3'er bin dolar verdikleri Ã¶ÄŸrenildi.

Bu arada Geyikli Ä°skelesi'ne baÄŸlanan teknede ise 25 bidon akaryakÄ±t, gÄ±da ve yaÅŸam malzemeleri ile 4 metrelik lastik bot ele geÃ§irildi.

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