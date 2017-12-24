15:37, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AdÄ±yaman'da partisinin olaÄŸan il kongrelerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k bundan bÃ¶yle 'Ben yaptÄ±m oldu' alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§erli deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.Â YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BM'de aklÄ±selimin galip gelmesi bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ, Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼midini gÃ¼Ã§lendirmiÅŸtir. Bu kararla sadece KudÃ¼s, Filistin deÄŸil insanlÄ±ÄŸÄ±n onuru kazanmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

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