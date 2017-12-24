15:54, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Sancaktepelilere 10 ton hamsi ikram edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sancaktepe'de bu yÄ±l ikincisi gerÃ§ekleÅŸtirilen "Hamsi Festivali"nde vatandaÅŸlarda 10 ton hamsi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

SamandÄ±ra Atayolu Caddesi'nde Sancaktepe Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinlikte konuÅŸan Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Erdem, Karadeniz'in ortak damak tadÄ± olan hamsiyi, bu yÄ±l ikincisini organize ettikleri festivalle ilÃ§e sakinleri ile buluÅŸturduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Erdem, hamsinin Karadeniz mutfaÄŸÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu ifade ederek, "Karadenizli komÅŸu ve hemÅŸehrilerimiz pilavÄ±yla, tatlÄ±sÄ±yla, turÅŸusuyla ve kÄ±zartmasÄ±yla farklÄ± alanda hamsiden vazgeÃ§meyip kullanÄ±yorlar. Hamsinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Sancaktepe'deki komÅŸularÄ±mÄ±za tekrar hissettiriyoruz. Zaman zaman farklÄ± yÃ¶resel yemek gÃ¼nleri de dÃ¼zenledik ama hamsiye olan ilgi her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Erdem, Ä±zgaralarda piÅŸirilen hamsileri ekmek arasÄ± yaparak vatandaÅŸlara ikram etti.

Festivale katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alanda Ã§alÄ±nan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi.

Etkinlikte, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Sancaktepe KaymakamÄ± Adnan Ã‡akÄ±roÄŸlu da yer aldÄ±.

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