BaÄŸcÄ±lar'da 32 hafÄ±z icazet aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz, "Ã–ldÃ¼rmeyi cihat zanneden, katletmeyi davet ve hilafet zanneden, Ä°slam'dan nasibi olmayan zalimler bugÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ± olmuÅŸtur." dedi.
YÄ±lmaz, GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
GeleceÄŸe Ã¼mitle bakmanÄ±n yolunun genÃ§lere hedefler gÃ¶stermekten geÃ§tiÄŸini dile getiren YÄ±lmaz, "Onlara sahip Ã§Ä±kmalÄ±, bilginin kaynaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermeliyiz. HayatÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸini gÃ¶stermeliyiz. ÅžÃ¼phesiz bilginin pek Ã§ok kaynaÄŸÄ± var. Bilginin kaynaklarÄ±ndan birisi de tecrÃ¼bedir." diye konuÅŸtu.
YÄ±lmaz, hayata Ä±ÅŸÄ±k tutan asÄ±l bilginin kaynaÄŸÄ±nÄ±n vahiy olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, bÃ¼tÃ¼n bilgilere Kur'an'a uygunluÄŸu Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde tabi olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DoÄŸruyu ve gÃ¼zeli gÃ¶steren Kur'an-Ä± Kerim'in Rabbin bir armaÄŸanÄ± olduÄŸunu, Ä°slam'Ä±n ve Kur'an'Ä±n insana merhameti kuÅŸanmayÄ± Ã¶ÄŸrettiÄŸini dile getiren YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BugÃ¼n, Ä°slam adÄ±na ortaya Ã§Ä±kanlar, Ä°slam'Ä± kullanarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n baÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶nlerine eÄŸenler, Kur'an'Ä±n Ã¶ÄŸrettiÄŸi merhametten nasip almayanlardÄ±r. Ã–ldÃ¼rmeyi cihat zanneden, katletmeyi davet ve hilafet zanneden, Ä°slam'dan nasibi olmayan zalimler bugÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± belasÄ± olmuÅŸtur."
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Din Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼nyamin Albayrak ise Kur'an-Ä± Kerim'in Ã§ok ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bir dÃ¶nemde olunduÄŸunu belirterek, "Onun rahmet iklimine yoÄŸun ÅŸekilde ihtiyacÄ±mÄ±z var. HafÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n okuduÄŸu bu Kur'an-Ä± Kerim'ler hasta gÃ¶nÃ¼llerimize ÅŸifa, dertlilere deva, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olan kardeÅŸlerimize kurtuluÅŸ vesilesidir. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bÃ¼tÃ¼n mukaddes deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±kmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Kur'an-Ä± Kerim bu topraklara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Anadolu'yu vatan edindiÄŸimizden beri bu milletin baÅŸ tacÄ±, yolunu aydÄ±nlatan kandil olmuÅŸtur. BugÃ¼nÃ¼ Kur'an-Ä± Kerim'i satÄ±rlardan sadÄ±rlara, Mushaf'tan mÃ¼min gÃ¶nÃ¼llere aktaran hafÄ±z kardeÅŸlerimizin bu anÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyoruz. Bu hayÄ±rlÄ± hizmette emeÄŸi geÃ§enlere, yavrularÄ±nÄ± bize emanet eden anne ve babalara teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Allah onlardan razÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 100 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§kin Reis'Ã¼l Kurra Ahmet Arslanlar, 32 hafÄ±zÄ±n okuduÄŸu Kur'an-Ä± Kerim'i dinledi.
Arslanlar'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 15 dakika sÃ¼ren duasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hafÄ±zlara icazetleri verildi.
BaÄŸcÄ±lar MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Musa Uzun'un da selamlama konuÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rene Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ ile AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Hasan Turan tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.
BaÄŸcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Lokman Ã‡aÄŸÄ±rÄ±cÄ±, icazetlerini alan hafÄ±zlara altÄ±n hediye etti. HafÄ±zlara ayrÄ±ca saat ve kitap setleri verildi.
TÃ¶rende ayrÄ±ca Ã‡engelkÃ¶y YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Camisi Ä°mam Hatibi Åžeyh'ul Kurra Mustafa Demirkan ile Fatih Camisi Ä°mam Hatibi BÃ¼nyamin TopÃ§uoÄŸlu Kur'an-Ä± Kerim okudu.
Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Meteoroloji BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Åžeker Kurumu ile TÃ¼tÃ¼n ve Alkol PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (TAPDK) kapatÄ±ldÄ±.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek
TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kayseri'de, sosyal medya hesabÄ±ndan FETÃ– propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek
TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi
ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'a ulaÅŸtÄ±
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±