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BaÄŸcÄ±lar'da 32 hafÄ±z icazet aldÄ±
BaÄŸcÄ±lar'da 32 hafÄ±z icazet aldÄ±

Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz, "Ã–ldÃ¼rmeyi cihat zanneden, katletmeyi davet ve hilafet zanneden, Ä°slam'dan nasibi olmayan zalimler bugÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ± olmuÅŸtur." dedi.

YÄ±lmaz, GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

GeleceÄŸe Ã¼mitle bakmanÄ±n yolunun genÃ§lere hedefler gÃ¶stermekten geÃ§tiÄŸini dile getiren YÄ±lmaz, "Onlara sahip Ã§Ä±kmalÄ±, bilginin kaynaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermeliyiz. HayatÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸini gÃ¶stermeliyiz. ÅžÃ¼phesiz bilginin pek Ã§ok kaynaÄŸÄ± var. Bilginin kaynaklarÄ±ndan birisi de tecrÃ¼bedir." diye konuÅŸtu.

YÄ±lmaz, hayata Ä±ÅŸÄ±k tutan asÄ±l bilginin kaynaÄŸÄ±nÄ±n vahiy olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, bÃ¼tÃ¼n bilgilere Kur'an'a uygunluÄŸu Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde tabi olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DoÄŸruyu ve gÃ¼zeli gÃ¶steren Kur'an-Ä± Kerim'in Rabbin bir armaÄŸanÄ± olduÄŸunu, Ä°slam'Ä±n ve Kur'an'Ä±n insana merhameti kuÅŸanmayÄ± Ã¶ÄŸrettiÄŸini dile getiren YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼n, Ä°slam adÄ±na ortaya Ã§Ä±kanlar, Ä°slam'Ä± kullanarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n baÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶nlerine eÄŸenler, Kur'an'Ä±n Ã¶ÄŸrettiÄŸi merhametten nasip almayanlardÄ±r. Ã–ldÃ¼rmeyi cihat zanneden, katletmeyi davet ve hilafet zanneden, Ä°slam'dan nasibi olmayan zalimler bugÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± belasÄ± olmuÅŸtur."

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Din Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼nyamin Albayrak ise Kur'an-Ä± Kerim'in Ã§ok ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bir dÃ¶nemde olunduÄŸunu belirterek, "Onun rahmet iklimine yoÄŸun ÅŸekilde ihtiyacÄ±mÄ±z var. HafÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n okuduÄŸu bu Kur'an-Ä± Kerim'ler hasta gÃ¶nÃ¼llerimize ÅŸifa, dertlilere deva, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olan kardeÅŸlerimize kurtuluÅŸ vesilesidir. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bÃ¼tÃ¼n mukaddes deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±kmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Kur'an-Ä± Kerim bu topraklara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Anadolu'yu vatan edindiÄŸimizden beri bu milletin baÅŸ tacÄ±, yolunu aydÄ±nlatan kandil olmuÅŸtur. BugÃ¼nÃ¼ Kur'an-Ä± Kerim'i satÄ±rlardan sadÄ±rlara, Mushaf'tan mÃ¼min gÃ¶nÃ¼llere aktaran hafÄ±z kardeÅŸlerimizin bu anÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyoruz. Bu hayÄ±rlÄ± hizmette emeÄŸi geÃ§enlere, yavrularÄ±nÄ± bize emanet eden anne ve babalara teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Allah onlardan razÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 100 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§kin Reis'Ã¼l Kurra Ahmet Arslanlar, 32 hafÄ±zÄ±n okuduÄŸu Kur'an-Ä± Kerim'i dinledi.

Arslanlar'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 15 dakika sÃ¼ren duasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hafÄ±zlara icazetleri verildi.

BaÄŸcÄ±lar MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Musa Uzun'un da selamlama konuÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rene Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ ile AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Hasan Turan tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.

BaÄŸcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Lokman Ã‡aÄŸÄ±rÄ±cÄ±, icazetlerini alan hafÄ±zlara altÄ±n hediye etti. HafÄ±zlara ayrÄ±ca saat ve kitap setleri verildi.

TÃ¶rende ayrÄ±ca Ã‡engelkÃ¶y YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Camisi Ä°mam Hatibi Åžeyh'ul Kurra Mustafa Demirkan ile Fatih Camisi Ä°mam Hatibi BÃ¼nyamin TopÃ§uoÄŸlu Kur'an-Ä± Kerim okudu.



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