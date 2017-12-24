16:12, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

TaÅŸkÃ¶prÃ¼'de tarihi sokaklarda restorasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kastamonu'nun TaÅŸkÃ¶prÃ¼ ilÃ§esinde Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda tarihi evlerin bulunduÄŸu sokaklardaki 74 binanÄ±n restorasyonu yapÄ±lacak.

TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Arslan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi'nin hayata geÃ§tiÄŸini belirtti.

Tescilli, tescilsiz bina ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n 74 binanÄ±n restorasyon iÅŸinin yaklaÅŸÄ±k 1 milyon liraya ihale edildiÄŸini anlatan Arslan, sÃ¶zleÅŸmenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde tamamlanmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arslan, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde protokolÃ¼ imzalanan, ecdadÄ±n konaklarÄ±nÄ± ve tarihimizi ayaÄŸa kaldÄ±rarak gelecek kuÅŸaklara aktarmak iÃ§in son derece Ã¶nemli bulduÄŸumuz eski tescilli yapÄ±larÄ±n Ã¶zellikle Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda ihalesi yapÄ±ldÄ±. Bu proje ile 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Tescilli yapÄ±larÄ±n yanlarÄ±nda bulunan diÄŸer yapÄ±lar da Koruma Kurulunun belirttiÄŸi imar ÅŸartlarÄ±na uygun olarak yapÄ±labilecek. DÃ¼zen noktasÄ±nda Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te devam edecek. Ä°lÃ§emizdeki tÃ¼m tarihi varlÄ±klarÄ±n korunup, gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±lmasÄ± temel hedefimiz."

- BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± gibi olacak

TaÅŸkÃ¶prÃ¼'nÃ¼n sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedeflediklerini vurgulayan Arslan, "BÃ¶ylece proje doÄŸrultusunda ilÃ§emizde yerli ve yabancÄ± turist ziyaretlerinin de ivme kazanmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz. Proje kapsamÄ±nda tarihi evlerin yoÄŸunlukta olduÄŸu AÄŸalar Sokak, GÃ¶Ã§enler Sokak, DelibeyoÄŸlu Sokak, ZÄ±mbÄ±llÄ± Sokak ve Tepe Sokak'ta sokak saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak." dedi.

Â