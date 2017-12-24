16:25, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Sudan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 14.30'da Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'a ulaÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, Hartum UluslararasÄ± HavaalanÄ±'nda Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el BeÅŸir ve eÅŸi Widad Babiker Ã–mer Modawi'nin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°rfan NeziroÄŸlu, Sudan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yusuf El-Kordofani ile SudanlÄ± bakanlar karÅŸÄ±ladÄ±.

ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.

"CUMHURBAÅžKANI" DÃœZEYÄ°NDE SUDAN'A Ä°LK RESMÄ° ZÄ°YARET

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'u ziyareti, Ã‡ad ve Tunus'u da iÃ§eren Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± oldu.

Sudan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana, TÃ¼rkiye'den bu Ã¼lkeye "cumhurbaÅŸkanÄ±" dÃ¼zeyinde yapÄ±lan ilk resmi ziyaret olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan ErdoÄŸan'Ä±n geliÅŸi tarihi Ã¶neme sahip.

ErdoÄŸan, programÄ± kapsamÄ±nda mevkidaÅŸÄ± Ã–mer el BeÅŸir ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan BeÅŸir, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a YÃ¼ksek Devlet NiÅŸanÄ± takdim edecek.

AnlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± ve iki cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± ErdoÄŸan, Sudan Meclisi'ne hitap edecek.