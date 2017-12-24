16:53, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

TekirdaÄŸ'da "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi.

KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± MeydanÄ±'nda toplanan kalabalÄ±k grup, dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile Ã¼zerinde "Katil ABD", "Ã–zgÃ¼r KudÃ¼s iÃ§in yÃ¼rÃ¼yoruz", "KudÃ¼s'e selam direniÅŸe devam" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yarak HÃ¼kÃ¼met Caddesi boyunca TuÄŸlalÄ± Park'a kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± TekirdaÄŸ Åžube BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Ã‡alÄ±ÅŸkan, burada grup adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, insanlÄ±ÄŸÄ±n barÄ±ÅŸÄ±na TekirdaÄŸ'dan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ses vermek iÃ§in meydanlara Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD ve Ä°srail'in dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozmak iÃ§in iÅŸgale ve zulme kapÄ± araladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡alÄ±ÅŸkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–zgÃ¼r KudÃ¼s hedefimizle siyonistlere, emperyalistlere 'dur' deyip, insanlÄ±ÄŸÄ±n barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± sunmak iÃ§in bugÃ¼n burada toplandÄ±k. DÃ¼nyayÄ± emperyalist emelleri uÄŸruna kana bulayan zalimler yine oyunlarÄ±nÄ± kurup, hamlelerini yaparak, kÃ¶ÅŸelerine Ã§ekilip planlarÄ±nÄ± uygulama peÅŸindeler. Tarihin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan beri 'Biz Ä±slah edicileriz' diyenler, barÄ±ÅŸ adÄ±na soykÄ±rÄ±ma, iÅŸgale kapÄ± aralamaktadÄ±rlar. Ä°srail'in bu iÅŸgalinin ulusal ve uluslararasÄ± hiÃ§ bir hukukta yeri yoktur. Bu iÅŸgal kararÄ±nÄ±n bedelini, Yahudi, MÃ¼slÃ¼man, Hristiyan tÃ¼m gelecek nesiller Ã¶deyecektir. DÃ¼nya ÅŸiddet sarmalÄ±na girecek ve dÃ¼nya savaÅŸÄ± tablosu gerÃ§ekleÅŸecektir. Ã‡aÄŸrÄ±mÄ±zÄ±n bir diÄŸer muhatabÄ±, siyonizme karÅŸÄ± Ã§Ä±kan, samimi Yahudilerdir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KudÃ¼s, samimi Yahudiler'in de sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±, inanÃ§larÄ±nÄ± yaÅŸama alanÄ±dÄ±r."

Grup aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan buradan ayrÄ±ldÄ±.

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