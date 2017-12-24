DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi.
KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± MeydanÄ±'nda toplanan kalabalÄ±k grup, dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile Ã¼zerinde "Katil ABD", "Ã–zgÃ¼r KudÃ¼s iÃ§in yÃ¼rÃ¼yoruz", "KudÃ¼s'e selam direniÅŸe devam" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yarak HÃ¼kÃ¼met Caddesi boyunca TuÄŸlalÄ± Park'a kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± TekirdaÄŸ Åžube BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Ã‡alÄ±ÅŸkan, burada grup adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, insanlÄ±ÄŸÄ±n barÄ±ÅŸÄ±na TekirdaÄŸ'dan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ses vermek iÃ§in meydanlara Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD ve Ä°srail'in dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozmak iÃ§in iÅŸgale ve zulme kapÄ± araladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡alÄ±ÅŸkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ã–zgÃ¼r KudÃ¼s hedefimizle siyonistlere, emperyalistlere 'dur' deyip, insanlÄ±ÄŸÄ±n barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± sunmak iÃ§in bugÃ¼n burada toplandÄ±k. DÃ¼nyayÄ± emperyalist emelleri uÄŸruna kana bulayan zalimler yine oyunlarÄ±nÄ± kurup, hamlelerini yaparak, kÃ¶ÅŸelerine Ã§ekilip planlarÄ±nÄ± uygulama peÅŸindeler. Tarihin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan beri 'Biz Ä±slah edicileriz' diyenler, barÄ±ÅŸ adÄ±na soykÄ±rÄ±ma, iÅŸgale kapÄ± aralamaktadÄ±rlar. Ä°srail'in bu iÅŸgalinin ulusal ve uluslararasÄ± hiÃ§ bir hukukta yeri yoktur. Bu iÅŸgal kararÄ±nÄ±n bedelini, Yahudi, MÃ¼slÃ¼man, Hristiyan tÃ¼m gelecek nesiller Ã¶deyecektir. DÃ¼nya ÅŸiddet sarmalÄ±na girecek ve dÃ¼nya savaÅŸÄ± tablosu gerÃ§ekleÅŸecektir. Ã‡aÄŸrÄ±mÄ±zÄ±n bir diÄŸer muhatabÄ±, siyonizme karÅŸÄ± Ã§Ä±kan, samimi Yahudilerdir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KudÃ¼s, samimi Yahudiler'in de sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±, inanÃ§larÄ±nÄ± yaÅŸama alanÄ±dÄ±r."
Grup aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan buradan ayrÄ±ldÄ±.
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Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Meteoroloji BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Åžeker Kurumu ile TÃ¼tÃ¼n ve Alkol PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (TAPDK) kapatÄ±ldÄ±.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek
TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kayseri'de, sosyal medya hesabÄ±ndan FETÃ– propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek
TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi
ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'a ulaÅŸtÄ±
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±