TSK Disiplin Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde Ä°stihdam Edilecek SÃ¶zleÅŸmeli Subay ve Astsubaylar HakkÄ±nda Kanunu'nda da dÃ¼zenlemeye gidildi.
Buna gÃ¶re, sÃ¶zleÅŸmeli subay ve astsubaylardan TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda malul olan isteklilerin sÃ¶zleÅŸmeleri, bilgi ve tecrÃ¼belerinin sÄ±nÄ±fÄ±/branÅŸÄ± iÃ§in faydalÄ± olmasÄ±, fiziki noksanlÄ±klarÄ±nÄ± kapatabilmeleri, mensup olduÄŸu kuvvet komutanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± veya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca uygun gÃ¶rÃ¼lmeleri ve istihdam edilecekleri kadronun saÄŸlÄ±k niteliklerini taÅŸÄ±malarÄ± ÅŸartÄ±yla uzatÄ±labilecek.
Harp AraÃ§ ve GereÃ§leri ile Silah, MÃ¼himmat ve PatlayÄ±cÄ± Madde Ãœreten Sanayi KuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Denetimi HakkÄ±nda Kanun'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle izin konusunda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Mevcut uygulamada, yÄ±llÄ±k listelerde belirlenen silahlar ile bunlara ait mÃ¼himmat ve yedek parÃ§alarÄ±n iÃ§ pazara Ã¼retici veya daÄŸÄ±tÄ±cÄ± firmalarca sunulmasÄ±na, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca izin veriliyordu. YapÄ±lan dÃ¼zenlemenin ardÄ±ndan sÃ¶z konusu izin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilebilecek.
TSK DÄ°SÄ°PLÄ°N KANUNU'NDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K
KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden silahlÄ± kuvvetlerden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek.
DÃ¼zenlemeyle aynÄ± kanundaki disiplin subayÄ±nÄ±n nitelik ve gÃ¶revlerinin bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde de dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. DÃ¼zenlemeye gÃ¶re, disiplin subayÄ± hukuk sÄ±nÄ±fÄ±na mensup subaylar arasÄ±ndan atanacak. Hukuk sÄ±nÄ±fÄ±na mensup subaylar arasÄ±ndan atanmÄ±ÅŸ disiplin subayÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engelleyici sebeplerin bulunmasÄ± halinde, disiplin subaylÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi atama veya gÃ¶revlendirme suretiyle diÄŸer sÄ±nÄ±flara mensup subaylar tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.
Atama yapÄ±lmamasÄ± hallerinde disiplin subayÄ±, teÅŸkilatÄ±nda disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile Milli Savunma BakanÄ± tarafÄ±ndan kÄ±tada en az bir yÄ±l hizmet gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve taksirli suÃ§lar dÄ±ÅŸÄ±nda bir suÃ§tan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ bulunmayan subaylar arasÄ±ndan gÃ¶revlendirilecek. Ä°htiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde bir subay veya astsubay disiplin subayÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶revlendirilebilecek veya atanabilecek.
Bir baÅŸka dÃ¼zenleme sonucu da disiplin subayÄ±, inceleme sonucunda bir suÃ§un iÅŸlendiÄŸinin tespit edilmesi halinde dosyanÄ±n bir sureti ilgili Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilecek.
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Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Meteoroloji BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Åžeker Kurumu ile TÃ¼tÃ¼n ve Alkol PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (TAPDK) kapatÄ±ldÄ±.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek
TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kayseri'de, sosyal medya hesabÄ±ndan FETÃ– propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek
TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi
ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'a ulaÅŸtÄ±
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±