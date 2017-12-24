17:04, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

TSK Disiplin Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde Ä°stihdam Edilecek SÃ¶zleÅŸmeli Subay ve Astsubaylar HakkÄ±nda Kanunu'nda da dÃ¼zenlemeye gidildi.

Buna gÃ¶re, sÃ¶zleÅŸmeli subay ve astsubaylardan TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda malul olan isteklilerin sÃ¶zleÅŸmeleri, bilgi ve tecrÃ¼belerinin sÄ±nÄ±fÄ±/branÅŸÄ± iÃ§in faydalÄ± olmasÄ±, fiziki noksanlÄ±klarÄ±nÄ± kapatabilmeleri, mensup olduÄŸu kuvvet komutanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± veya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca uygun gÃ¶rÃ¼lmeleri ve istihdam edilecekleri kadronun saÄŸlÄ±k niteliklerini taÅŸÄ±malarÄ± ÅŸartÄ±yla uzatÄ±labilecek.

Harp AraÃ§ ve GereÃ§leri ile Silah, MÃ¼himmat ve PatlayÄ±cÄ± Madde Ãœreten Sanayi KuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Denetimi HakkÄ±nda Kanun'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle izin konusunda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Mevcut uygulamada, yÄ±llÄ±k listelerde belirlenen silahlar ile bunlara ait mÃ¼himmat ve yedek parÃ§alarÄ±n iÃ§ pazara Ã¼retici veya daÄŸÄ±tÄ±cÄ± firmalarca sunulmasÄ±na, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca izin veriliyordu. YapÄ±lan dÃ¼zenlemenin ardÄ±ndan sÃ¶z konusu izin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilebilecek.

TSK DÄ°SÄ°PLÄ°N KANUNU'NDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden silahlÄ± kuvvetlerden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek.

DÃ¼zenlemeyle aynÄ± kanundaki disiplin subayÄ±nÄ±n nitelik ve gÃ¶revlerinin bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde de dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. DÃ¼zenlemeye gÃ¶re, disiplin subayÄ± hukuk sÄ±nÄ±fÄ±na mensup subaylar arasÄ±ndan atanacak. Hukuk sÄ±nÄ±fÄ±na mensup subaylar arasÄ±ndan atanmÄ±ÅŸ disiplin subayÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engelleyici sebeplerin bulunmasÄ± halinde, disiplin subaylÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi atama veya gÃ¶revlendirme suretiyle diÄŸer sÄ±nÄ±flara mensup subaylar tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

Atama yapÄ±lmamasÄ± hallerinde disiplin subayÄ±, teÅŸkilatÄ±nda disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile Milli Savunma BakanÄ± tarafÄ±ndan kÄ±tada en az bir yÄ±l hizmet gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve taksirli suÃ§lar dÄ±ÅŸÄ±nda bir suÃ§tan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ bulunmayan subaylar arasÄ±ndan gÃ¶revlendirilecek. Ä°htiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde bir subay veya astsubay disiplin subayÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶revlendirilebilecek veya atanabilecek.

Bir baÅŸka dÃ¼zenleme sonucu da disiplin subayÄ±, inceleme sonucunda bir suÃ§un iÅŸlendiÄŸinin tespit edilmesi halinde dosyanÄ±n bir sureti ilgili Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilecek.

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