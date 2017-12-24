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Ortadoğu
17:10, 24 Aralık 2017 Pazar

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İran'dan, bölgesel güvenlik için istihbarat paylaşımı çağrısı
İran'dan, bölgesel güvenlik için istihbarat paylaşımı çağrısı

İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, terörizmle mücadele adına bölge ülkeleri arasında istihbarat konusunda daha yakın bir iş birliği için çağrıda bulundu.

İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, terörizmle mücadele adına bölge ülkeleri arasında istihbarat konusunda daha yakın bir iş birliği için çağrıda bulundu. Bugün, 24 Aralık'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen terörle mücadele konferansında konuşan Laricani, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Afganistan'dan mevkidaşlarına, istihbarat örgütleri arasında yakın çalışma ve bilgi paylaşımına daha fazla önem verilmesi yönünde çağrı yaptı.

Laricani ayrıca, terörle mücadele çabalarını koordine etmek ve bölgesel güvenliği sağlamak maksadıyla istihbarat paylaşımı için özel bir komite kurulması önerisinde bulundu. Batılı güçleri, Suriye ve Irak'taki terör gruplarına karşı mücadelede son derece etkisiz kalmakla suçlayan Laricani, DEAŞ'ın bölgede zayıflatılması sürecindeki ana faktörün Türkiye ve İran başta olmak üzere bölgesel güçlerin gerçekleştirdiği koalisyon olduğunu aktardı.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek olan terörle mücadele konferansına dair öneri, geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen "2'inci Avrasya Parlamento Başkanları Zirvesi"nde Pakistan Milli Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık tarafından dile getirilmişti.

Kaynak: QHA



İlgili Konular İran Meclis Başkanı Ali Laricani pakistan
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