Sosyal medyadan FETÃ– propagandasÄ±na gÃ¶zaltÄ±

TSK Disiplin Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik

YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek