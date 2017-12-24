17:50, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Marmara'da poyrazÄ±n etkisi sÃ¼rÃ¼yor





Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BoÄŸazlardan geÃ§mek Ã¼zere Marmara'ya gelen yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 15 ÅŸilep ve tanker, hÄ±zÄ± zaman zaman 30 kilometreye ulaÅŸan rÃ¼zgar nedeniyle SÃ¼leymanpaÅŸa, MÃ¼refte ve ÅžarkÃ¶y sahillerine demirledi. Bu arada poyraz balÄ±kÃ§Ä±larÄ± da olumsuz etkiledi. Bir sÃ¼redir ava Ã§Ä±kamayan tekneler bugÃ¼n de denize aÃ§Ä±lamadÄ±. Meteoroloji yetkilileri, poyrazÄ±n yarÄ±na kadar etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, vatandaÅŸlarÄ± yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± uyardÄ±.

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