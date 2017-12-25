11:59, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Hakkari'den acÄ± haber, 2 ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu iki asker ÅŸehit oldu, bir asker yaralandÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Åžemdinli'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

TerÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ±nda iki asker ÅŸehit oldu, bir asker yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± askerin tedavisinin devam ettiÄŸi belirtilen bilgilendirmede, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri asil TÃ¼rk milletinden almÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¼Ã§ ile tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelesine en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir."