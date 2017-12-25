12:01, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

ÅžÄ±rnak'ta iki terÃ¶rist teslim oldu



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ÅžÄ±rnak'ta bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'dan kaÃ§an iki terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak'Ä±n kuzeyindeki barÄ±nma alanlarÄ±ndan kaÃ§an iki PKK'lÄ± terÃ¶rist, dÃ¼n Silopi'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu. Bitlis'in Tatvan ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±ndaki arazi aramasÄ±nda terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÄ±ÄŸÄ±nakta patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 5 dÃ¼zenek ve Ã§ok miktarda yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

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