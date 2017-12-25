12:03, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Bosna'da fes yine sokaklara Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in Travnik ÅŸehrinde yaÅŸayan tarihÃ§i ve modacÄ± Esma Ä°msirpasic, bugÃ¼n sadece halk oyunlarÄ± ekipleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan fesi, kadÄ±nlar iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± "modern feslerle" yeniden hatÄ±rlattÄ±.

Bosna Hersek'te 1800'lÃ¼ yÄ±llarda yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸlayan fes, genellikle erkekler tarafÄ±ndan kullanÄ±lsa da kadÄ±nlar arasÄ±nda da bir aksesuar olarak iÅŸlev gÃ¶rÃ¼yordu.

Moda tarihinin izini sÃ¼ren Ä°msirpasic, geÃ§en zaman iÃ§inde unutulan ve rafa kalkan iki asÄ±rlÄ±k bu geleneÄŸi modern bir dille yorumlayarak bugÃ¼ne taÅŸÄ±dÄ±. Festeki klasik kÄ±rmÄ±zÄ± kumaÅŸÄ±n aksine farklÄ± iÅŸlemeleri olan deÄŸiÅŸik renkte kumaÅŸlar kullanan Ä°msirpasic, baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerine de Ã§eÅŸitli modellerde broÅŸ ya da boncuklar ekleyerek fese modern bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m kazandÄ±rÄ±yor.

OsmanlÄ± dÃ¶neminde kurulan Travnik ElÃ§i Ä°brahim PaÅŸa Medresesi'nde tarih Ã¶ÄŸretmeni olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ä°msirpasic, derslerden kalan zamanÄ±nda da evinin bir kÃ¶ÅŸesinde oluÅŸturduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k atÃ¶lyede kendi tabiriyle "modifiye" fesler hazÄ±rlÄ±yor.

Feslerini, kendi oluÅŸturduÄŸu "Feslook" markasÄ±yla satÄ±ÅŸa sunan Ä°msirpasic, toplumun farklÄ± kesimlerinden sipariÅŸ alÄ±yor.

Tek bir fesi tamamlamak iÃ§in 8 saat Ã§alÄ±ÅŸan Ä°msirpasic, fes yapÄ±mÄ±nda hiÃ§bir makine kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her ÅŸeyin el yapÄ±mÄ± olduÄŸunu ifade ederek bu iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda fes yapÄ±mÄ±na uygun materyalleri bulmakta biraz zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°msirpasic, bir tarihÃ§i olarak geÃ§miÅŸte kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ve geleneÄŸin parÃ§asÄ± olan bir nesneyi bugÃ¼ne taÅŸÄ±manÄ±n Ã¶nemli olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Bosna Hersek'te kadÄ±nÄ±n her zaman bir baÅŸlÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Fesin geÃ§miÅŸte "BoÅŸnak kadÄ±nlarÄ±n ÅŸehir modasÄ±" olduÄŸuna iÅŸaret eden Ä°msirpasic, ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "modifiye" feslerle ilgili Ã§ok gÃ¼zel yorumlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°msirpasic, fesi sadece halk oyunlarÄ± topluluklarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olmaktan Ã§Ä±karÄ±p, sokaÄŸa taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Fes umarÄ±m annelerin takacaÄŸÄ± ve kÄ±zlarÄ±na da bÄ±rakacaÄŸÄ± bir miras olur. Fes zamanÄ± olmayan ve bugÃ¼nÃ¼n de ihtiyacÄ± olan bir baÅŸlÄ±k." dedi.

Åžu an Bosna Hersek'te bu iÅŸi yapan tek kiÅŸi olduÄŸunu ve bu feslere benzer Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°msirpasic, aslÄ±nda geleneksel bir Ã§izgisi olan fesi, bu ÅŸekliyle genÃ§ kÄ±zlarÄ±n da talep ettiÄŸini ve her bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n kiÅŸinin isteklerine gÃ¶re Ã¶zel olarak tasarlanabildiÄŸini anlattÄ±.

Ä°msirpasic, fesin bugÃ¼n New York'ta dahi farklÄ± moda organizasyonlarÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek fesi Ã§oÄŸunlukla geleneksel kÄ±yafet giyen kadÄ±nlar kullansa da giyimine dikkat eden herkesin bu baÅŸlÄ±ÄŸa ilgi gÃ¶sterebildiÄŸini sÃ¶yledi.

Medresede verdiÄŸi dersler ve yaptÄ±ÄŸÄ± feslerle geÃ§miÅŸin ve geleneÄŸin sevgisini genÃ§ nesillerde uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°msirpasic, "Ã–ÄŸrencilerde, geÃ§miÅŸimizden gÃ¼zel ÅŸeylerin yeniden canlandÄ±rarak gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uyarlayÄ±p bugÃ¼n de kullanÄ±labileceÄŸinin farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturuyorum." ifadelerini kullandÄ±.