Down sendromlu genÃ§lere istihdam desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ZÃ¼ccaciyeciler DerneÄŸi (ZÃœCDER) ile UluslararasÄ± Down Sendromu Federasyonu (UDF) iÅŸ birliÄŸiyle, down sendromlu genÃ§lerin istihdam edilmesine olanak saÄŸlayacak "ZÃœCDOWN Mesleki EÄŸitim ve Ä°stihdam Projesi"nin startÄ± verildi.
Projenin tanÄ±tÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla Taksim'deki bir otelde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
Proje kapsamÄ±nda UDF'nin belirlediÄŸi down sendromlu 8 genÃ§, ZÃœCDER Ã¼yesi Karaca, Schafer, Korkmaz, Bernardo, Hisar, HÃ¼rsultan ve AkyÃ¼z Plastik'te istihdam edilecek.
Projeyle, down sendromlu genÃ§lere mesleki eÄŸitimin yanÄ± sÄ±ra, istihdam olanaklarÄ± saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor.
Ä°stanbul'da start alacak ve 17 ille devam edecek proje kapsamÄ±nda, down sendromlu genÃ§lere 12 Ocak-16 Åžubat 2018 tarihleri arasÄ±nda ZÃœCDER ofisinde satÄ±ÅŸ ve ofis yÃ¶netimi eÄŸitimi verilecek.
EÄŸitimin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kursiyerler, 5 Mart 2018'de projeye destek veren markalarda satÄ±ÅŸ ve ofis elemanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak.
ToplantÄ±da konuÅŸan ZÃœCDER BaÅŸkanÄ± UÄŸur Kaymak, TÃ¼rkiye'de perakendede en hÄ±zlÄ± yayÄ±lan ve markalaÅŸmanÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu sektÃ¶rÃ¼n zÃ¼ccaciye alanÄ± olduÄŸunu belirtti.
SektÃ¶rÃ¼n gÃ¼Ã§lenmesinde dernek Ã¼yesi markalarÄ±n Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸini aktaran Kaymak, "GÃ¼Ã§lÃ¼ bir sektÃ¶r, kendisini sosyal sorumluluk projelerinde de gÃ¶stermelidir. Biz de bu bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan yola Ã§Ä±karak UluslararasÄ± Down Sendromu Federasyonu ile birlikte down sendromlu genÃ§lerimizin Ã¼ye markalarÄ±mÄ±zda istihdamÄ± konusunda projeyi baÅŸlattÄ±k." dedi.
Kaymak, iÅŸ verenlerin engelli birey Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma oranlarÄ±yla ilgili de bilgiler vererek, devletin engelli, terÃ¶r maÄŸduru veya eski hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin istihdamÄ± konusunda iÅŸ verenlere zorunluluk getirdiÄŸini anlattÄ±.
Engelli vatandaÅŸlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 20'sine istihdam saÄŸlanabildiÄŸine iÅŸaret eden Kaymak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ã–zellikle de Ã¼lkemiz Ã¼retim ve markalaÅŸma ataÄŸÄ±ndayken, istihdamÄ± arttÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±rken engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da evlerinden Ã§Ä±karÄ±p Ã§alÄ±ÅŸma ve sosyal hayata kazandÄ±rmamÄ±z gerekiyor. TÃ¼rkiye'nin her yerinde maÄŸazalarÄ± bulunan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir sektÃ¶r olduÄŸumuzu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurursak, 17 ile yayÄ±lacak projemizle, bu vatandaÅŸlarÄ±n istihdamÄ±nda bizim de Ã§orbada tuzumuz olacak. Åžu anda TÃ¼rkiye genelinde binlerce zÃ¼ccaciye maÄŸazasÄ± bulunmakta ve her geÃ§en gÃ¼n bir yenisi daha aÃ§Ä±lmaktadÄ±r. Her bir maÄŸaza, istihdamÄ± gÃ¼ndeme getirmektedir. Tam da bu noktada ZÃœCDOWN projemiz, maÄŸazalardaki istihdama da katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Down sendromlu birey istihdamÄ±nda belirli bir sayÄ± kesin olmamakla birlikte dÃ¼ÅŸÃ¼k oranda bulunmakta ve ZÃœCDOWN projesi, bu dÃ¼ÅŸÃ¼k oranÄ± yÃ¼kseltmeyi ve tamamen istihdam saÄŸlayarak bu genÃ§lerin hayata kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedeflemektedir."
UDF Genel BaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Tuncay da federasyonun kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana down sendromlu bireylerin istihdamÄ±na yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli projeler Ã¼stlendiÄŸini sÃ¶yledi.
Tuncay, down sendromlu bireylerin Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki yerleri hakkÄ±nda bilgi vererek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Genel kanÄ±nÄ±n aksine down sendromlu bireyler, eÄŸitimler sayesinde Ã§alÄ±ÅŸma ve sosyal hayata kazandÄ±rÄ±labilirler. KurulduÄŸumuz gÃ¼nden bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z projelerle bunu gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve Ã§ok da Ã¶nemli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler alÄ±yoruz. ZÃœCDER ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z projemizle de TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli markalarÄ±nÄ±n maÄŸazalarÄ±nda down sendromlu genÃ§lerimizi satÄ±ÅŸ elemanÄ± olarak gÃ¶rebileceksiniz. Åžimdilik 8 down sendromlu genÃ§le baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projemizin Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra yÃ¼zlerce down sendromlu bireye ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Federasyonumuz uzun Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Ä°stanbul'da yaÅŸayan en uygun ÅŸartlara sahip down sendromlu genÃ§leri belirledi. BugÃ¼n aileleriyle buraya gelen down sendromlu geÃ§lerimiz, alacaklarÄ± eÄŸitimden sonra artÄ±k iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki yerlerini alacaklar."
Proje kapsamÄ±nda istihdam saÄŸlanacak down sendromlu genÃ§ler ve aileleri ile proje destekÃ§isi marka temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±, plaket tÃ¶renin ardÄ±ndan sona erdi.
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ZÃœCDER ile UDF iÅŸ birliÄŸiyle, down sendromlu genÃ§lerin istihdam edilmesine olanak saÄŸlayacak "ZÃœCDOWN Mesleki EÄŸitim ve Ä°stihdam Projesi" baÅŸladÄ±
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