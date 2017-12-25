GÃ¼ncelleme: 12:32, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

BaÅŸkentray da 'Ankarakart'a katÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ±Â (TCDD) TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž ileÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi EGO Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â arasÄ±nda, Ankara'dakiÂ banliyÃ¶ trenlerininÂ Ankarakart bilet sistemineÂ entegrasyonu iÃ§inÂ iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼Â imzalandÄ±.

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna, protokol imza tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, il genelinde tek kartla ulaÅŸÄ±m hizmeti sunmak istediklerini, "Ankarakart"Ä±n buna olanak saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸkentray'Ä±n hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±yla Ankara ulaÅŸÄ±mÄ±na Ã§ok ciddi katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tuna, "AyrÄ±ca Yenikent bÃ¶lgesine banliyÃ¶ hattÄ± uzanacak. Sincan'dan Yenikent'e kadar banliyÃ¶ hattÄ± uzanacak. BÃ¶ylece Yenikent'ten KayaÅŸ'a kadar ulaÅŸÄ±m imkanÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

Tuna, modern banliyÃ¶ hatlarÄ± ile Ankara ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± rahatlatacak Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan TCDD Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°sa ApaydÄ±n ve ekibine teÅŸekkÃ¼r etti.

TCDD Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ApaydÄ±n da son yÄ±llarda demir yollarÄ±na bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nemli projelerin hayata geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸkent Ankara'ya yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ApaydÄ±n, BaÅŸkentray'da yÃ¼zde 90 ilerleme saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

"BAÅžKENTRAY GÃœNLÃœK 500 BÄ°N YOLCUYA HÄ°ZMET VERECEK"

Emirler'e YHT BatÄ± Aktarma Gar'Ä±nÄ± da iÃ§eren BaÅŸkentray Projesi hizmete girdiÄŸinde Sincan-KayaÅŸ arasÄ±nda her 5 dakikada bir banliyÃ¶ treni iÅŸletileceÄŸini ifade eden ApaydÄ±n, ÅŸehir iÃ§i trafiÄŸine nefes aldÄ±racak projenin gÃ¼nlÃ¼k 500 bin yolcuya hizmet edeceÄŸini bildirdi.

ApaydÄ±n, AnkaralÄ±larÄ±n ulaÅŸÄ±m hizmetlerine en hÄ±zlÄ± ve kolay ÅŸekilde eriÅŸimini saÄŸlayacak Ankarakart'Ä±n, BaÅŸkentray'da da entegrasyonunu iÃ§eren protokolÃ¼n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Veysi Kurt ile EGO Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Balamir GÃ¼ndoÄŸdu tarafÄ±ndan banliyÃ¶ trenlerinin "Ankarakart" elektronik Ã¼cret toplama sistemine entegre edilmesine iliÅŸkin protokol imzalandÄ±.

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