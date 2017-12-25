12:42, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Elektronik sigara 'bomba gibi' patladÄ±





Denizli'de apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki evde gece ÅŸarj olmasÄ± iÃ§in prize takÄ±lÄ± bÄ±rakÄ±lan elektronik sigaranÄ±n patlamasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Denizli'nin Merkezefendi ilÃ§esinde elektronik sigaranÄ±n patlamasÄ± sonucu apartman dairesinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, evdeki 3 kiÅŸi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 10004 Sokak'ta bulunan 4 katlÄ± apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda oturan S.S'ye ait evde gece ÅŸarj olmasÄ± iÃ§in prize takÄ±lÄ± bÄ±rakÄ±lanÂ elektronik sigaraÂ patladÄ±. Patlama nedeniyle oturma odasÄ±ndaki camlar kÄ±rÄ±ldÄ±, evde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KomÅŸularÄ±n haber vermesinin ardÄ±ndan olay yerine itfaiye ekipleri yÃ¶nlendirildi. Ekipler, itfaiye aracÄ±nÄ±n merdiveniyle S.S, eÅŸi M.S. ve 2 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± H.S'yi balkondan tahliye etti. Ev sakinleri, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. YangÄ±nda evdeki eÅŸyalar kullanÄ±lamaz hale geldi. Ailenin yakÄ±nÄ± Devran Toprak, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, evde elektronik sigaranÄ±n patlamasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Toprak, "Aile, o sÄ±rada iÃ§eride uyuyormuÅŸ. O anda patlama olmuÅŸ ve her yer sarsÄ±lmÄ±ÅŸ. YangÄ±n Ã§Ä±kÄ±nca da balkona sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸlar. SaÄŸ olsun itfaiye ekipleri, oradan tahliye ettiler. Tavsiyem elektronik sigarayÄ± uzun sÃ¼re ÅŸarjda bÄ±rakmasÄ±n kimse." diye konuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.