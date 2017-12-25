12:54, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Afrika'da 2018'de beÅŸ Ã¼lkede seÃ§imler var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrika'daÂ 2018'deÂ seÃ§imlerÂ veÂ iÃ§ savaÅŸÄ±nÂ kÄ±ta gÃ¼ndemine damga vurmasÄ± bekleniyor.

Gelecek yÄ±l Sierra Leone, Kamerun, GÃ¼ney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zimbabveâ€™de genel seÃ§imler ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yapÄ±lacak.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, GÃ¼ney Sudan, Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerunâ€™un 2018 yÄ±lÄ±nda etnik ve siyasi Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

GÃœNEY SUDAN'DA Ä°Ã‡ SAVAÅž BELÄ°RGÄ°NLEÅžECEK

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2011'de kazandÄ±ktan sonra 2013'ten bu yana iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi GÃ¼ney Sudan'da, iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n seÃ§imin etkisiyle daha da artmasÄ± bekleniyor.

Ãœlkede devlet baÅŸkanÄ± ile eski devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± arasÄ±nda iÃ§ savaÅŸÄ±n sona ermesi iÃ§in aralÄ±k ayÄ±nda ateÅŸkes antlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ± ancak bu anlaÅŸmanÄ±n uzun soluklu olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek seÃ§imlerde Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit yeniden aday olacak.

Zimbabveâ€™de askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± istifa eden Devlet BaÅŸkanÄ± Robert Mugabe'nin yerine gÃ¶reve gelen Emerson Mnangagwa ile Ã¼lke yeni bir sÃ¼rece girdi. Mnangagwa'nÄ±n 2018â€™de yapÄ±lacak seÃ§imlerde aday olmasÄ± ve kazanmasÄ± bekleniyor. Mnangagwa dÃ¶neminde Zimbabve'nin yeni bir ekonomik model benimsemesi, BatÄ± Ã¼lkeleriyle iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik adÄ±mlar atmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

KAMERUN'DA ANGLOFON KRÄ°ZÄ°

Kamerunâ€™da da gelecek yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri dÃ¼zenlenecek. Ãœlkeyi 1982â€™den bu yana yÃ¶neten Paul Biyaâ€™nÄ±n yeniden aday olmasÄ± bekleniyor. Ekim ayÄ±nda Kamerunâ€™un Ä°ngilizce konuÅŸulan Anglofon bÃ¶lgesinde sembolik olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ilan edilmesi Ã¼zerine baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n gelecek yÄ±l da devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

KONGO VE ORTA AFRÄ°KA'DA GERGÄ°NLÄ°K SÃœRÃœYOR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gelecek yÄ±l bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilemeyen seÃ§imler Ã¼lke gÃ¼ndemindeki yerini koruyacak. Ãœlkedeki siyasi gerginlik ve iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle seÃ§imler yapÄ±lamadÄ±. Muhalefet, seÃ§imlerin haziran ayÄ±nda iktidar ise aralÄ±kta yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. SeÃ§im gerginliÄŸinin yÄ±l boyunca devam etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Sierra Leoneâ€™de de gelecek yÄ±l genel seÃ§imler ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.

Orta Afrika Cumhuriyeti ise 2013â€™ten beri MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan milisler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. Bu Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n da devam etmesi bekleniyor.

BOKO HARAM VE EÅž-ÅžEBAB'LA MÃœCADELE DEVAM EDECEK

Sudan gelecek yÄ±l ekonomiye odaklanacak. BatÄ± Ã¼lkeleriyle iliÅŸkilerini dÃ¼zeltmeyi planlayan Sudan, Etiyopya ile iliÅŸkilerini daha da geliÅŸtirecek.

Somaliâ€™de EÅŸ-Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylemlerini bu yÄ±l da devam ettirmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ãœlkede Afrika BirliÄŸine baÄŸlÄ± AMISOM askerlerinin sayÄ±sÄ± azalÄ±rken, Somali ordusunun gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Nijeryaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n etkisi, hÃ¼kÃ¼metin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ± sayesinde azaldÄ±. YÃ¼ksek enflasyon, petrol fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, iÅŸsizlik sorunu, yolsuzlukla mÃ¼cadele ve terÃ¶r Ã¼lke gÃ¼ndeminde Ã¶nemli yer tutacak.

GÃ¼ney Afrikaâ€™da Cyril Ramaphosaâ€™nÄ±n iktidar partisi ANCâ€™nin liderliÄŸine getirilmesiyle Ã¼lkede liberal aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir ekonomik politika izlenecek. KomÅŸu Ã¼lkelerle ticari iliÅŸkiler daha da geliÅŸtirilecek.

Sahel bÃ¶lgesinde kuraklÄ±k nedeniyle aÃ§lÄ±k tehlikesi baÅŸlayacak. KuraklÄ±ktan en Ã§ok etkilenecek Ã¼lkeler Mali, Nijer ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinden Somali olacak.

Afrikaâ€™da AIDS, sÄ±tma, kolera gibi yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±klara karÅŸÄ± mÃ¼cadele artacak. Mozambik, Gana gibi Ã¼lkelerde gelecek yÄ±l sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehdit olmaktan Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.