Afrika'da 2018'de beÅŸ Ã¼lkede seÃ§imler var

Afrika'daÂ 2018'deÂ seÃ§imlerÂ veÂ iÃ§ savaÅŸÄ±nÂ kÄ±ta gÃ¼ndemine damga vurmasÄ± bekleniyor.
Gelecek yÄ±l Sierra Leone, Kamerun, GÃ¼ney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zimbabveâ€™de genel seÃ§imler ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yapÄ±lacak.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, GÃ¼ney Sudan, Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerunâ€™un 2018 yÄ±lÄ±nda etnik ve siyasi Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2011'de kazandÄ±ktan sonra 2013'ten bu yana iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi GÃ¼ney Sudan'da, iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n seÃ§imin etkisiyle daha da artmasÄ± bekleniyor.
Ãœlkede devlet baÅŸkanÄ± ile eski devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± arasÄ±nda iÃ§ savaÅŸÄ±n sona ermesi iÃ§in aralÄ±k ayÄ±nda ateÅŸkes antlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ± ancak bu anlaÅŸmanÄ±n uzun soluklu olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek seÃ§imlerde Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit yeniden aday olacak.
Zimbabveâ€™de askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± istifa eden Devlet BaÅŸkanÄ± Robert Mugabe'nin yerine gÃ¶reve gelen Emerson Mnangagwa ile Ã¼lke yeni bir sÃ¼rece girdi. Mnangagwa'nÄ±n 2018â€™de yapÄ±lacak seÃ§imlerde aday olmasÄ± ve kazanmasÄ± bekleniyor. Mnangagwa dÃ¶neminde Zimbabve'nin yeni bir ekonomik model benimsemesi, BatÄ± Ã¼lkeleriyle iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik adÄ±mlar atmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Kamerunâ€™da da gelecek yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri dÃ¼zenlenecek. Ãœlkeyi 1982â€™den bu yana yÃ¶neten Paul Biyaâ€™nÄ±n yeniden aday olmasÄ± bekleniyor. Ekim ayÄ±nda Kamerunâ€™un Ä°ngilizce konuÅŸulan Anglofon bÃ¶lgesinde sembolik olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ilan edilmesi Ã¼zerine baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n gelecek yÄ±l da devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gelecek yÄ±l bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilemeyen seÃ§imler Ã¼lke gÃ¼ndemindeki yerini koruyacak. Ãœlkedeki siyasi gerginlik ve iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle seÃ§imler yapÄ±lamadÄ±. Muhalefet, seÃ§imlerin haziran ayÄ±nda iktidar ise aralÄ±kta yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. SeÃ§im gerginliÄŸinin yÄ±l boyunca devam etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Sierra Leoneâ€™de de gelecek yÄ±l genel seÃ§imler ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
Orta Afrika Cumhuriyeti ise 2013â€™ten beri MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan milisler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. Bu Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n da devam etmesi bekleniyor.
Sudan gelecek yÄ±l ekonomiye odaklanacak. BatÄ± Ã¼lkeleriyle iliÅŸkilerini dÃ¼zeltmeyi planlayan Sudan, Etiyopya ile iliÅŸkilerini daha da geliÅŸtirecek.
Somaliâ€™de EÅŸ-Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylemlerini bu yÄ±l da devam ettirmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ãœlkede Afrika BirliÄŸine baÄŸlÄ± AMISOM askerlerinin sayÄ±sÄ± azalÄ±rken, Somali ordusunun gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ± belirtiliyor.
Nijeryaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n etkisi, hÃ¼kÃ¼metin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ± sayesinde azaldÄ±. YÃ¼ksek enflasyon, petrol fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, iÅŸsizlik sorunu, yolsuzlukla mÃ¼cadele ve terÃ¶r Ã¼lke gÃ¼ndeminde Ã¶nemli yer tutacak.
GÃ¼ney Afrikaâ€™da Cyril Ramaphosaâ€™nÄ±n iktidar partisi ANCâ€™nin liderliÄŸine getirilmesiyle Ã¼lkede liberal aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir ekonomik politika izlenecek. KomÅŸu Ã¼lkelerle ticari iliÅŸkiler daha da geliÅŸtirilecek.
Sahel bÃ¶lgesinde kuraklÄ±k nedeniyle aÃ§lÄ±k tehlikesi baÅŸlayacak. KuraklÄ±ktan en Ã§ok etkilenecek Ã¼lkeler Mali, Nijer ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinden Somali olacak.
Afrikaâ€™da AIDS, sÄ±tma, kolera gibi yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±klara karÅŸÄ± mÃ¼cadele artacak. Mozambik, Gana gibi Ã¼lkelerde gelecek yÄ±l sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehdit olmaktan Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini bildirdi
TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, "DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal gaz, uranyum ve pamuk Ã¼reticileri arasÄ±nda olan Ã–zbekistan, mÃ¼thiÅŸ bir gelecek vadediyor. Ã–zbekistan, baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu kalkÄ±nma hamlesiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda Orta Asya'nÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve zenginleÅŸmesi beklenen yÄ±ldÄ±z bir Ã¼lke konumunda" dedi
Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan Borno eyaletinde 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Liberya'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turunda, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" unvanÄ±nÄ± alan gol kralÄ± Weah ile devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± Boakai yarÄ±ÅŸacak
Berlin'de bir kiÅŸi Sosyal Demokrat Parti Genel Merkezi'ne araÃ§la girdi
Irak'Ä±n, gÃ¼neyindeki Zikar kentinden (NasÄ±riye) petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suriye askeri muhalefet heyeti, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura'ya PYD/PKK'nÄ±n uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nmasÄ± iÃ§in dosya sundu
Ã‡in ve Avrupa arasÄ±nda yeni bir deniz koridoru kuracak olan GÃ¼rcistanâ€™da Anaklia Derin Deniz LimanÄ±â€™nÄ±n inÅŸasÄ±, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸviliâ€™nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle resmen baÅŸladÄ±.
Afrika'da 2018'de, Sierra Leone, Kamerun, GÃ¼ney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ve Zimbabveâ€™de genel seÃ§imler ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yapÄ±lacak.
ABD'nin gelecek yÄ±l karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± zorlu maratonlar siyaset ve diplomasi gÃ¼ndemini baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± ÅŸekillendirecek.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
BosnalÄ± tarihÃ§i ve modacÄ± Esma Ä°msirpasic, bugÃ¼n sadece halk oyunlarÄ± ekiplerinin taktÄ±ÄŸÄ± fesi, kadÄ±nlar iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± "modern feslerle" yeniden hatÄ±rlattÄ±