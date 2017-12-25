13:01, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

GÃ¼rcistan'da Anaklia Derin Deniz LimanÄ±'nÄ±n temeli atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan'da Avrupa ve Ã‡in'i baÄŸlayan tarihi Ä°pek Yolu'nun restore edilmesine yardÄ±mcÄ± olacak Anaklia Derin Deniz LimanÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ± baÅŸladÄ±. TÃ¶rene, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, GÃ¼rcistan Ekonomi BakanÄ± Dimitri Kumsishvili, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikheil Janelidze, BÃ¶lgesel KalkÄ±nma ve AltyapÄ± BakanÄ± Zurab Alavidze ve diÄŸer yetkililer katÄ±ldÄ±.

Temel atma tÃ¶reninde konuÅŸan BaÅŸbakan KvirikaÅŸvili, bÃ¼yÃ¼k projenin 2020'de tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Anaklia LimanÄ±'nÄ±n GÃ¼rcistan ve bÃ¶lge iÃ§in Ã¶nemini anlatan KvirikaÅŸvili,, "Anaklia Derin Deniz LimanÄ±, benzersiz bir proje ve GÃ¼rcistan'Ä±n Ä°pek Yolu haritasÄ±ndaki konumunu gÃ¼Ã§lendirecektir. LimanÄ±n lansmanÄ±yla birlikte, GÃ¼rcistan'da birÃ§ok deÄŸiÅŸiklik baÅŸlayacak" dedi.

2.5 Milyar dolarlÄ±k proje, tarihi Ä°pek Yolunu restore ederek ulusal ve bÃ¶lgesel ekonomik bÃ¼yÃ¼meyi teÅŸvik edecek ve Ã‡in ve Avrupa arasÄ±nda yeni bir deniz koridoru kuracak.

Karadeniz'in doÄŸu kenarÄ±nda yer alanÂ Anaklia, stratejik olarak Ã‡in'den Avrupa'ya olan en kÄ±sa gÃ¼zergah Ã¼zerinde durmaktadÄ±r. Rota son zamanlarda Ä°pekyolu KalkÄ±nma Fonu kapsamÄ±nda Ã‡in altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda 40 Milyar dolarlÄ±k iÃ§in bir odak noktasÄ± haline gelmiÅŸtir ve halihazÄ±rda Ã‡in dÄ±ÅŸ ticaret hacminin yÃ¼zde 26'sÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. 100 Milyar dolarllÄ±k Asya AltyapÄ± YatÄ±rÄ±m BankasÄ±'nÄ±n (AIIB) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±yla aynÄ± zamanda bÃ¶lgesel altyapÄ± geliÅŸtirme desteklenecektir.. Ä°pek Yolu'nun restorasyonu GÃ¼rcistan iÃ§in Ã¶nemli bir Ã¶ncelik olmuÅŸtur ve AralÄ±k 2014 yÄ±lÄ±nda Avrupa BirliÄŸi ile hÃ¼kÃ¼metin Derin ve KapsamlÄ± Serbest Sanayi AnlaÅŸmasÄ± (DCFTA) Ã¼zerine inÅŸa edilmiÅŸtir..

Anaklia'nÄ±n LimanÄ± komÅŸularÄ± olan Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Ã–zbekistan, TÃ¼rkmenistan, KÄ±rgÄ±zistan'da ve Tacikistan olmak Ã¼zere denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± olmayan Ã¼lkeler iÃ§in ticaret yollarÄ± aÃ§arak Kafkasya ve Orta Asya'yÄ± yeniden canlandÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Bu Ã¼lkelere eriÅŸim sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r ve Anaklia altyapÄ± geliÅŸtirmesi, Orta Asya ve Kafkasya'da yaÅŸayan milyonlarca kiÅŸiye en verimli ve en gÃ¼venli yolu saÄŸlayabilir.

Yeni Ä°pek Yolu'nun bir parÃ§asÄ± olacak Anaklia Derin Deniz LimanÄ± iÃ§in ilk aÅŸamada 540 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak. Projenin toplam maliyeti ise 2,5 milyar dolar. 2020'de yapÄ±mÄ± bitecek liman, iki yÄ±llÄ±k inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk gemileri kabul edebilecek. Derin deniz limanÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, yÄ±lda 100 milyon tona kadar kargo iÅŸleme kapasitesine sahip olacak