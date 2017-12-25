13:34, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Antalya'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Antalya'da FETÃ–'nÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 19 ÅŸÃ¼pheliden 11'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya'da FETÃ–'nÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 19 ÅŸÃ¼pheliden 11'i tutuklandÄ±. AralarÄ±nda "askeri imam" olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼relen S.T'nin de bulunduÄŸu 11 zanlÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±, 8'i ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda yakalanan diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor. Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Antalya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekiplerince, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ve aralarÄ±nda muvazzaf astsubay, astsubay, teÄŸmen, askeri ve polis akademisi ile iliÅŸiÄŸi kesilen Ã¶ÄŸrencilerin de bulunduÄŸu 62 ÅŸÃ¼pheli, 13 AralÄ±k'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 62 ÅŸÃ¼pheliden 19'u dÃ¼n adliyeye sevk edilmiÅŸti.

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