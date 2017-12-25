13:26, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin oluÅŸumuna dair yeni teori ortaya atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Chicago Ãœniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, sonuÃ§larÄ± "Astrophysical Journal" dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmada, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin oluÅŸumuna dair mevcut aÃ§Ä±klamalardan farklÄ± bir teori ortaya attÄ±.

Bilim adamlarÄ±, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin oluÅŸumunu milyarlarca yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen bir sÃ¼pernova patlamasÄ±yla aÃ§Ä±klayan teoriyi bugÃ¼ne dek yaygÄ±n olarak kabul ediyordu. Fakat bu teori, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin erken devirlerinde iki tÃ¼r izotopun neden orantÄ±sÄ±z miktarlarda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klayamÄ±yordu.

Bu dÃ¶nme ait meteor kalÄ±ntÄ±larÄ±nda yapÄ±lan incelemeler, alÃ¼minyum-26 izotopunun fazla, demir-60 izotopunun ise az bulunduÄŸunu gÃ¶steriyordu.

SÃ¼pernova patlamalarÄ±nda her iki izotopun da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k miktarlarda Ã§evreye yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken bilim adamlarÄ±, demir-60 iztopunun nasÄ±l yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Yeni teoriye gÃ¶re, GÃ¼neÅŸ Sistemi "Wolf-Rayet YÄ±ldÄ±zÄ±" adÄ± verilen, GÃ¼neÅŸ'ten 40 ila 50 kat bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±ldÄ±zdan yayÄ±lan parÃ§acÄ±k akÄ±mlarÄ±nÄ±n GÃ¼neÅŸ'i ve yÃ¶rÃ¼ngesindeki gezegenleri, uydularÄ± ve diÄŸer gÃ¶k cisimlerini meydana getiren malzemeleri bir balon iÃ§inde yalÄ±tmasÄ±yla oluÅŸtu.

NÃ¼kleer fÃ¼zyonu sona ermiÅŸ ve Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlamakta olan Wolf-Rayet YÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n saniyede 2 bin kilometre hÄ±zla uzaya yaydÄ±ÄŸÄ± parÃ§acÄ±k akÄ±mlarÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§evresindeki gaz ve toz materyali dÄ±ÅŸ kabuÄŸu aÄŸÄ±r metallerden oluÅŸan bir balonun iÃ§inde hapsetti.

Wolf-Rayet YÄ±ldÄ±zÄ± Ã¶lÃ¼rken etrafa yayÄ±lan alÃ¼minyum-26 parÃ§acÄ±klarÄ±, bu aÄŸÄ±r kabuÄŸun bir tarafÄ±nÄ± yarÄ±p geÃ§meyi baÅŸardÄ± fakat diÄŸer tarafÄ± aÅŸamayÄ±nca iÃ§eride hapsoldu. Demir-60 izotoplarÄ± ise balonun duvarlarÄ±na Ã§arparak dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ± veya alÃ¼minyum-26 parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ktan kÄ±smen iÃ§eri sÄ±zabildi.

Sert kabuk daha sonra kÃ¼tle Ã§ekimiyle iÃ§e doÄŸru Ã§Ã¶kerek yok oldu ve GÃ¼neÅŸ Sistemi oluÅŸtu.

Bilim adamlarÄ±, GÃ¼neÅŸ'e benzer yÄ±ldÄ±zlarÄ±n etrafÄ±ndaki sistemlerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu ÅŸekilde oluÅŸtuÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sistemin ancak bu yalÄ±tÄ±m sayesinde kendi kÃ¼tle Ã§ekim Ã¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§evreden baÄŸÄ±msÄ±z olarak kazanabileceÄŸine dikkati Ã§ekiyor.

GÃ¼neÅŸ Sistemi, GÃ¼neÅŸ ve yÃ¶rÃ¼ngesindeki 8 gezegen ile onlarÄ±n bilinen 166 uydusu, 5 cÃ¼ce gezegen ile onlarÄ±n bilinen 6 uydusu ve 2 asteroit kuÅŸaÄŸÄ±nda yoÄŸunlaÅŸan milyarlarca kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶k cisminden oluÅŸuyor.

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