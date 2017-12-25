GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin oluÅŸumuna dair yeni teori ortaya atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Chicago Ãœniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, sonuÃ§larÄ± "Astrophysical Journal" dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmada, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin oluÅŸumuna dair mevcut aÃ§Ä±klamalardan farklÄ± bir teori ortaya attÄ±.
Bilim adamlarÄ±, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin oluÅŸumunu milyarlarca yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen bir sÃ¼pernova patlamasÄ±yla aÃ§Ä±klayan teoriyi bugÃ¼ne dek yaygÄ±n olarak kabul ediyordu. Fakat bu teori, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin erken devirlerinde iki tÃ¼r izotopun neden orantÄ±sÄ±z miktarlarda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klayamÄ±yordu.
Bu dÃ¶nme ait meteor kalÄ±ntÄ±larÄ±nda yapÄ±lan incelemeler, alÃ¼minyum-26 izotopunun fazla, demir-60 izotopunun ise az bulunduÄŸunu gÃ¶steriyordu.
SÃ¼pernova patlamalarÄ±nda her iki izotopun da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k miktarlarda Ã§evreye yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken bilim adamlarÄ±, demir-60 iztopunun nasÄ±l yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Yeni teoriye gÃ¶re, GÃ¼neÅŸ Sistemi "Wolf-Rayet YÄ±ldÄ±zÄ±" adÄ± verilen, GÃ¼neÅŸ'ten 40 ila 50 kat bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±ldÄ±zdan yayÄ±lan parÃ§acÄ±k akÄ±mlarÄ±nÄ±n GÃ¼neÅŸ'i ve yÃ¶rÃ¼ngesindeki gezegenleri, uydularÄ± ve diÄŸer gÃ¶k cisimlerini meydana getiren malzemeleri bir balon iÃ§inde yalÄ±tmasÄ±yla oluÅŸtu.
NÃ¼kleer fÃ¼zyonu sona ermiÅŸ ve Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlamakta olan Wolf-Rayet YÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n saniyede 2 bin kilometre hÄ±zla uzaya yaydÄ±ÄŸÄ± parÃ§acÄ±k akÄ±mlarÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§evresindeki gaz ve toz materyali dÄ±ÅŸ kabuÄŸu aÄŸÄ±r metallerden oluÅŸan bir balonun iÃ§inde hapsetti.
Wolf-Rayet YÄ±ldÄ±zÄ± Ã¶lÃ¼rken etrafa yayÄ±lan alÃ¼minyum-26 parÃ§acÄ±klarÄ±, bu aÄŸÄ±r kabuÄŸun bir tarafÄ±nÄ± yarÄ±p geÃ§meyi baÅŸardÄ± fakat diÄŸer tarafÄ± aÅŸamayÄ±nca iÃ§eride hapsoldu. Demir-60 izotoplarÄ± ise balonun duvarlarÄ±na Ã§arparak dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ± veya alÃ¼minyum-26 parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ktan kÄ±smen iÃ§eri sÄ±zabildi.
Sert kabuk daha sonra kÃ¼tle Ã§ekimiyle iÃ§e doÄŸru Ã§Ã¶kerek yok oldu ve GÃ¼neÅŸ Sistemi oluÅŸtu.
Bilim adamlarÄ±, GÃ¼neÅŸ'e benzer yÄ±ldÄ±zlarÄ±n etrafÄ±ndaki sistemlerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu ÅŸekilde oluÅŸtuÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sistemin ancak bu yalÄ±tÄ±m sayesinde kendi kÃ¼tle Ã§ekim Ã¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§evreden baÄŸÄ±msÄ±z olarak kazanabileceÄŸine dikkati Ã§ekiyor.
GÃ¼neÅŸ Sistemi, GÃ¼neÅŸ ve yÃ¶rÃ¼ngesindeki 8 gezegen ile onlarÄ±n bilinen 166 uydusu, 5 cÃ¼ce gezegen ile onlarÄ±n bilinen 6 uydusu ve 2 asteroit kuÅŸaÄŸÄ±nda yoÄŸunlaÅŸan milyarlarca kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶k cisminden oluÅŸuyor.
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Bilim adamlarÄ±, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin Ã¶lmekte olan dev bir yÄ±ldÄ±zdan yayÄ±lan gÃ¼Ã§lÃ¼ parÃ§acÄ±k akÄ±mlarÄ±nÄ±n yalÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gaz ve toz balonunun iÃ§inde oluÅŸtuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ã‡in'in yerli Ã¼retim AG600 amfibik uÃ§aÄŸÄ±, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak
DÃ¼nyanÄ±n en eski hÃ¼creli canlÄ±sÄ± olduÄŸu varsayÄ±lan yosun fosilinin 1 milyar 47 bin yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi.
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BiliÅŸim suÃ§larÄ± uzmanÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k danÄ±ÅŸmanÄ± emekli polis memuru Altun, dayÄ±nÄ±n soyadÄ±, anne kÄ±zlÄ±k soyadÄ±na ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kimseyle paylaÅŸÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ä°daresinin yÄ±llÄ±k "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artÄ±k istikrarlÄ± soÄŸuk iklim kuÅŸaÄŸÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde yÄ±lÄ±n son ve en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni olarak nitelendirilen Geminid gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
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GÃ¶k bilimciler, sÃ¼per kÃ¼tleli kara delik keÅŸfetti. SÃ¼per kÃ¼tleli kara delik, 13 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta
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Suudi Arabistan'Ä±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyada ilk defa vatandaÅŸ olan robot Sophia, aile kurmak istediÄŸini belirtti