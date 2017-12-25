13:42, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Muhaliflerden PYD'nin uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nmasÄ± talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeli muhalifler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya bir dosya sunarakÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n BM'nin uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu askeri muhalefet heyeti, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da cuma gÃ¼nÃ¼ sona eren 8. Suriye toplantÄ±sÄ±nda BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura ile bir araya geldi.

Askeri muhalefet heyetinin Mistura'ya PYD/PKK'yÄ± BM'nin uluslararasÄ± terÃ¶r listesine eklenmesi konusunda bir dosya ilettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

AA'nÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 44 sayfalÄ±k dosyada PYD'nin PKK ile iÅŸ birliÄŸine ve yakÄ±n iliÅŸkilerine geniÅŸ yer verildi.

UluslararasÄ± terÃ¶r kavramÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± dosyada "Bu tanÄ±ma ve PYD'nin yaptÄ±klarÄ±na istinaden, PYD bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r ve uluslararasÄ± olarak tanÄ±nmalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca PYD, uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ PKK ile Ã§ok saÄŸlam iliÅŸkiler iÃ§erisindedir. PYD'nin yÃ¶netici kadrosunun ve destekÃ§ilerinin Ã§oÄŸunluÄŸu PKK Ã¼yesidir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Muhaliflerin sunduÄŸu dosyada, PYD/PKK'nÄ±n Ã¼lkede iÅŸlediÄŸi suÃ§lar "soykÄ±rÄ±m" olarak nitelenerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸuna ve savaÅŸ suÃ§u teÅŸkil ettiÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Dosyada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n halkÄ±n insan hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini ihlal ettiÄŸine yer verilerek, "PYD'nin Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na almasÄ± da 1989 yÄ±lÄ±ndaki uluslararasÄ± Ã§ocuk haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirilmesi yapÄ±ldÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n alÄ±koyduÄŸu sivillere yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸkencelerin uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulanan dosyada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸlediÄŸi hak ihlalleri geniÅŸ ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±.

PYD/PKK, REJÄ°ME MUHALÄ°F KÃœRT KOMUTANLARI TASFÄ°YE ETTÄ°

Suriye'de 2011'de baÅŸlayan ayaklanma ve gÃ¶sterilere KÃ¼rtlerin de gecikmeden katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan dosyada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan KÃ¼rt yÃ¶neticileri ve KÃ¼rt muhalif "devrimci" gruplarÄ± tasfiye ettiÄŸi kaydedildi.

PYD/PKK'nÄ±n 2012'de rejim ordusundan ayrÄ±lan ve rejime karÅŸÄ± savaÅŸan muhaliflerin saflarÄ±nda yer alan KÃ¼rt kÃ¶kenli komutan ve subaylarÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Muhaliflerin sunduÄŸu dosyada PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 1980'li yÄ±llarda Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na da geniÅŸ yer ayrÄ±ldÄ±.

PYD/PKK'NIN Ã–SO Ä°LE SAVAÅžI

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n muhalif KÃ¼rtleri tasfiyesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki topraklarda tek sÃ¶z sahibi olmak iÃ§in harekete geÃ§tiÄŸine iÅŸaret edilen dosyada, "2012'nin kasÄ±m ayÄ±nda muhalifler Rasul Ayn ilÃ§esini Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirdi. Rejimin askeri ve maddi desteÄŸini alan PYD, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na (Ã–SO) karÅŸÄ± savaÅŸ baÅŸlattÄ±. 2013'Ã¼n temmuz ayÄ±nda ilÃ§eyi ele geÃ§irdi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Dosyada Ã–SO'yu aÅŸÄ±rÄ±cÄ± gruplara destek vermekle suÃ§layan PYD/PKK'nÄ±n rejimle iÅŸ birliÄŸine giderek muhaliflere savaÅŸ baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

PYD/PKK'NIN ESED Ä°LE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° VE Ä°ÅžLEDÄ°ÄžÄ° SUÃ‡LAR

Dosyada Esed rejiminin Haseke'den Ã§ekilerek ili PYD/PKK'ya teslim etmesi ve rejime ait gÃ¼venlik birimlerinin bÃ¶lgede kalmasÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼t ile rejimin bÃ¶lgedeki iÅŸ birliÄŸinin kanÄ±tÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edildi.

Dosyada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgelerde, Arap kÃ¶kenli kÃ¶ylÃ¼lere yabancÄ± muamelesi yaptÄ±ÄŸÄ±na ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere izin vermediÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerde "katliamlar" iÅŸlediÄŸi vurgulanan dosyada PYD/PKK Ã¼yelerinin Haseke ilindeki kÃ¶ylerde Ã§ok sayÄ±da sivili suÃ§suz yere Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisine yer verildi.

Ã–RGÃœTÃœN MUHALÄ°F KÃœRTLERE YAKLAÅžIMI

Dosyada "PKK'nÄ±n Suriye kanadÄ± YPG, KÃ¼rt halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k baskÄ± yapÄ±yor. Halktan vergi adÄ± altÄ±nda haraÃ§ alÄ±yor. Kent giriÅŸlerine barikat noktalarÄ± kuruyor. Ã–rgÃ¼t, KÃ¼rtleri kendi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve eylemlerini kabullenmeye zorluyor. Ä°nsanlara kÃ¶tÃ¼ muamele uyguluyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki bÃ¶lgelerde muhalif KÃ¼rtlerin tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen dosyada baskÄ±lara dayanamayan KÃ¼rtlerin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki bÃ¶lgelerden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Dosyada Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA) SDG'nÄ±n eski sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Talal Silo ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portaja da geniÅŸ yer verildi.