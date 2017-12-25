Muhaliflerden PYD'nin uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nmasÄ± talebi

Suriyeli muhalifler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya bir dosya sunarakÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n BM'nin uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu askeri muhalefet heyeti, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da cuma gÃ¼nÃ¼ sona eren 8. Suriye toplantÄ±sÄ±nda BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura ile bir araya geldi.
Askeri muhalefet heyetinin Mistura'ya PYD/PKK'yÄ± BM'nin uluslararasÄ± terÃ¶r listesine eklenmesi konusunda bir dosya ilettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
AA'nÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 44 sayfalÄ±k dosyada PYD'nin PKK ile iÅŸ birliÄŸine ve yakÄ±n iliÅŸkilerine geniÅŸ yer verildi.
UluslararasÄ± terÃ¶r kavramÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± dosyada "Bu tanÄ±ma ve PYD'nin yaptÄ±klarÄ±na istinaden, PYD bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r ve uluslararasÄ± olarak tanÄ±nmalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca PYD, uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ PKK ile Ã§ok saÄŸlam iliÅŸkiler iÃ§erisindedir. PYD'nin yÃ¶netici kadrosunun ve destekÃ§ilerinin Ã§oÄŸunluÄŸu PKK Ã¼yesidir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Muhaliflerin sunduÄŸu dosyada, PYD/PKK'nÄ±n Ã¼lkede iÅŸlediÄŸi suÃ§lar "soykÄ±rÄ±m" olarak nitelenerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸuna ve savaÅŸ suÃ§u teÅŸkil ettiÄŸine dikkat Ã§ekildi.
Dosyada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n halkÄ±n insan hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini ihlal ettiÄŸine yer verilerek, "PYD'nin Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na almasÄ± da 1989 yÄ±lÄ±ndaki uluslararasÄ± Ã§ocuk haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirilmesi yapÄ±ldÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n alÄ±koyduÄŸu sivillere yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸkencelerin uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulanan dosyada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸlediÄŸi hak ihlalleri geniÅŸ ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±.
Suriye'de 2011'de baÅŸlayan ayaklanma ve gÃ¶sterilere KÃ¼rtlerin de gecikmeden katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan dosyada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan KÃ¼rt yÃ¶neticileri ve KÃ¼rt muhalif "devrimci" gruplarÄ± tasfiye ettiÄŸi kaydedildi.
PYD/PKK'nÄ±n 2012'de rejim ordusundan ayrÄ±lan ve rejime karÅŸÄ± savaÅŸan muhaliflerin saflarÄ±nda yer alan KÃ¼rt kÃ¶kenli komutan ve subaylarÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Muhaliflerin sunduÄŸu dosyada PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 1980'li yÄ±llarda Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na da geniÅŸ yer ayrÄ±ldÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n muhalif KÃ¼rtleri tasfiyesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki topraklarda tek sÃ¶z sahibi olmak iÃ§in harekete geÃ§tiÄŸine iÅŸaret edilen dosyada, "2012'nin kasÄ±m ayÄ±nda muhalifler Rasul Ayn ilÃ§esini Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirdi. Rejimin askeri ve maddi desteÄŸini alan PYD, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na (Ã–SO) karÅŸÄ± savaÅŸ baÅŸlattÄ±. 2013'Ã¼n temmuz ayÄ±nda ilÃ§eyi ele geÃ§irdi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Dosyada Ã–SO'yu aÅŸÄ±rÄ±cÄ± gruplara destek vermekle suÃ§layan PYD/PKK'nÄ±n rejimle iÅŸ birliÄŸine giderek muhaliflere savaÅŸ baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Dosyada Esed rejiminin Haseke'den Ã§ekilerek ili PYD/PKK'ya teslim etmesi ve rejime ait gÃ¼venlik birimlerinin bÃ¶lgede kalmasÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼t ile rejimin bÃ¶lgedeki iÅŸ birliÄŸinin kanÄ±tÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edildi.
Dosyada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgelerde, Arap kÃ¶kenli kÃ¶ylÃ¼lere yabancÄ± muamelesi yaptÄ±ÄŸÄ±na ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere izin vermediÄŸine dikkat Ã§ekildi.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerde "katliamlar" iÅŸlediÄŸi vurgulanan dosyada PYD/PKK Ã¼yelerinin Haseke ilindeki kÃ¶ylerde Ã§ok sayÄ±da sivili suÃ§suz yere Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisine yer verildi.
Dosyada "PKK'nÄ±n Suriye kanadÄ± YPG, KÃ¼rt halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k baskÄ± yapÄ±yor. Halktan vergi adÄ± altÄ±nda haraÃ§ alÄ±yor. Kent giriÅŸlerine barikat noktalarÄ± kuruyor. Ã–rgÃ¼t, KÃ¼rtleri kendi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve eylemlerini kabullenmeye zorluyor. Ä°nsanlara kÃ¶tÃ¼ muamele uyguluyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki bÃ¶lgelerde muhalif KÃ¼rtlerin tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen dosyada baskÄ±lara dayanamayan KÃ¼rtlerin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki bÃ¶lgelerden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Dosyada Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA) SDG'nÄ±n eski sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Talal Silo ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portaja da geniÅŸ yer verildi.
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini bildirdi
TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, "DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal gaz, uranyum ve pamuk Ã¼reticileri arasÄ±nda olan Ã–zbekistan, mÃ¼thiÅŸ bir gelecek vadediyor. Ã–zbekistan, baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu kalkÄ±nma hamlesiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda Orta Asya'nÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve zenginleÅŸmesi beklenen yÄ±ldÄ±z bir Ã¼lke konumunda" dedi
Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan Borno eyaletinde 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Liberya'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turunda, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" unvanÄ±nÄ± alan gol kralÄ± Weah ile devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± Boakai yarÄ±ÅŸacak
Berlin'de bir kiÅŸi Sosyal Demokrat Parti Genel Merkezi'ne araÃ§la girdi
Irak'Ä±n, gÃ¼neyindeki Zikar kentinden (NasÄ±riye) petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suriye askeri muhalefet heyeti, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura'ya PYD/PKK'nÄ±n uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nmasÄ± iÃ§in dosya sundu
Ã‡in ve Avrupa arasÄ±nda yeni bir deniz koridoru kuracak olan GÃ¼rcistanâ€™da Anaklia Derin Deniz LimanÄ±â€™nÄ±n inÅŸasÄ±, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸviliâ€™nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle resmen baÅŸladÄ±.
Afrika'da 2018'de, Sierra Leone, Kamerun, GÃ¼ney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ve Zimbabveâ€™de genel seÃ§imler ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yapÄ±lacak.
ABD'nin gelecek yÄ±l karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± zorlu maratonlar siyaset ve diplomasi gÃ¼ndemini baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± ÅŸekillendirecek.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
BosnalÄ± tarihÃ§i ve modacÄ± Esma Ä°msirpasic, bugÃ¼n sadece halk oyunlarÄ± ekiplerinin taktÄ±ÄŸÄ± fesi, kadÄ±nlar iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± "modern feslerle" yeniden hatÄ±rlattÄ±