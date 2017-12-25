13:50, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Irak, gÃ¼neyden petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±





Irak'Ä±n, gÃ¼neyindeki Zikar kentinden (NasÄ±riye) petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Petrol BakanÄ± Cebbar Luaybi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Zikar'da Sabba petrol yataÄŸÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k 20 bin varil petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±k." ifadelerini kullandÄ±. SÃ¶z konusu yataktan doÄŸal gaz Ã¼retimine de baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± kaydeden Luaybi, yataktaki tesislerde gÃ¼nlÃ¼k 100 bin varil petrol kapasitesi bulunduÄŸunu ifade etti. Irak hÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en gÃ¼nlerde Zikar'da yeni petrol ÅŸirketi kurmuÅŸtu. Ekonomisi tamamen petrole dayalÄ± Irak, Ã¼rettiÄŸi gÃ¼nlÃ¼k 4.5 milyon varil petrolÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 3.5 milyon varilini ihraÃ§ ediyor.

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