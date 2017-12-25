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16:39, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi
Avrupa
13:57, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

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Almanya'da bir araÃ§ SPD merkezine girdi
Almanya'da bir araÃ§ SPD merkezine girdi

Berlin'de bir kiÅŸi Sosyal Demokrat Parti Genel Merkezi'ne araÃ§la girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da 58 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸinin aracÄ±yla Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'ne girdiÄŸi bildirildi.

Berlin polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saat 03.20'de bir kiÅŸinin aracÄ±yla SPD binasÄ±na girdiÄŸi ve baÅŸÄ±ndaki kanama nedeniyle hastanede tedavi edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸÃ¼pheli ifadesinde, amacÄ±nÄ±n intihar etmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Olay yeri incelemesinde araÃ§ iÃ§inde benzin dolu Ã¼Ã§ bidon bulunduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, zanlÄ±nÄ±n ayrÄ±ca SPD'den Ã¶nce Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Merkezi'nin Ã¶nÃ¼ne kÃ¼Ã§Ã¼k gaz kutularÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi vurgulandÄ±.

Polis, soruÅŸturmayÄ± Eyalet SuÃ§ Dairesinin Ã¼stlendiÄŸini duyurdu.



Ä°lgili Konular Almanya almanya SPD
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