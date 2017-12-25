Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde 52 bin yetim okula gidemiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde yaklaÅŸÄ±k 52 bin yetim Ã§ocuk Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle okula gidemiyor.
Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan eyaletin Medya ve Ä°letiÅŸim Stratejisi Sorumlusu Malam Ä°sa Gusau, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eyaletteki yaklaÅŸÄ±k 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸunu belirtti.
Gusau, "Eyalet valiliÄŸi yaklaÅŸÄ±k 52 bin yetimin eÄŸitim alamamasÄ± nedeniyle kaygÄ±lÄ±. Eyalette birÃ§ok okul var ancak bunlar yetersiz." ifadelerini kullandÄ±.
BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadelede ordu birliklerine desteÄŸinden Ã¶vgÃ¼yle bahseden Gusau, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ve valiliÄŸimiz isyancÄ±larÄ±n yenilgiye uÄŸratÄ±larak barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in tÃ¼m gÃ¼Ã§leriyle Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini bildirdi
TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, "DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal gaz, uranyum ve pamuk Ã¼reticileri arasÄ±nda olan Ã–zbekistan, mÃ¼thiÅŸ bir gelecek vadediyor. Ã–zbekistan, baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu kalkÄ±nma hamlesiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda Orta Asya'nÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve zenginleÅŸmesi beklenen yÄ±ldÄ±z bir Ã¼lke konumunda" dedi
Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan Borno eyaletinde 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
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