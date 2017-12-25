14:02, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde 52 bin yetim okula gidemiyor





Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan Borno eyaletinde 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde yaklaÅŸÄ±k 52 bin yetim Ã§ocuk Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle okula gidemiyor. Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan eyaletin Medya ve Ä°letiÅŸim Stratejisi Sorumlusu Malam Ä°sa Gusau, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eyaletteki yaklaÅŸÄ±k 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸunu belirtti. Gusau, "Eyalet valiliÄŸi yaklaÅŸÄ±k 52 bin yetimin eÄŸitim alamamasÄ± nedeniyle kaygÄ±lÄ±. Eyalette birÃ§ok okul var ancak bunlar yetersiz." ifadelerini kullandÄ±. BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadelede ordu birliklerine desteÄŸinden Ã¶vgÃ¼yle bahseden Gusau, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ve valiliÄŸimiz isyancÄ±larÄ±n yenilgiye uÄŸratÄ±larak barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in tÃ¼m gÃ¼Ã§leriyle Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.

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