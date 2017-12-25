Liberya, Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

Liberya'da halk, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
YaklaÅŸÄ±k 4,5 milyon nÃ¼fusa sahip Liberya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu, 20 adayÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 10 Ekim'de yapÄ±ldÄ±.
Ä°lk turda George Weah oylarÄ±n yÃ¼zde 38,4'Ã¼nÃ¼ alarak birinci, Joseph Nyumah Boakai da oylarÄ±n yÃ¼zde 28,8'ini alarak ikinci oldu.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olan Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi (LP) lideri Charles Brumskine, "hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle sonuÃ§lara itiraz etti ancak ÅŸikayeti reddedildi.
BaÅŸkanlÄ±k seÃ§iminin ikinci turunda "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" Ã¼nvanÄ±nÄ± alan gol kralÄ± Weah ile Ã¼lkede bakanlÄ±k ve devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenen bÃ¼rokrat kÃ¶kenli siyasetÃ§i Boakai yarÄ±ÅŸacak.
Anayasaya gÃ¶re, oylarÄ±n yÃ¼zde 50'sini alan aday devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturacak.
Liberya'nÄ±n baÅŸkenti Monrovia'daki fakir bir mahallede 1966'da doÄŸan Weah, ortaokulu ve liseyi Ã¼lkede tamamladÄ±ktan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Liberya TelekomÃ¼nikasyon Kurumunun teknisyeni olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.
Futbol kariyerine 1981'de baÅŸlayan Weah, 60 kez Liberya milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giydi. Weah, 1994 ve 1995 sezonunda Paris SG takÄ±mÄ±nda 96 maÃ§ta 32 gol atarak UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde gol kralÄ± oldu.
1989, 1994 ve 1995'te "YÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Futbolcusu" Ã¶dÃ¼llerini, 1995'te de Avrupa'da "YÄ±lÄ±n Futbolcusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazan ilk AfrikalÄ± futbolcu Weah, 1996'da "FIFA Fair Play" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ve 1998'de "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alarak Afrika'nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k futbolcu olarak tarihe geÃ§ti.
Weah, 1995 ve 1996 sezonunda Ä°talya'nÄ±n AC Milan kulÃ¼bÃ¼nde oynarken FIFA tarafÄ±ndan "YÄ±lÄ±n Futbolcusu" seÃ§ildi ve bÃ¶ylece bu unvana layÄ±k gÃ¶rÃ¼len ilk AfrikalÄ± futbolcu oldu.
Chelsea, Manchester City, Marsilya, Al-Jazira gibi takÄ±mlarda top koÅŸturan Weah, 2003'te futbolu bÄ±rakarak siyasete baÅŸladÄ±.
Ä°kinci Liberya Ä°Ã§ SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n 2003'te bitmesinin ardÄ±ndan Weah, "Demokratik DeÄŸiÅŸiklik Ä°Ã§in Koalisyon Partisi" kurarak 2005'teki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imine katÄ±ldÄ± ancak rakibi ilk kadÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± Ellen Johnson Sirleaf'in karÅŸÄ±sÄ±nda sandÄ±ktan yenilgiyle ayrÄ±ldÄ±.
Worsonga kentinde 1994'te dÃ¼nyaya gelen Joseph Nyumah Boakai, 1972'de Liberya Ãœniversitesinde iÅŸletme eÄŸitimi, 1975'te de ABD'de tarÄ±m eÄŸitimi aldÄ±.
Kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸan Boakai, 1983-1985 yÄ±llarÄ±nda Devlet BaÅŸkanÄ± Samuel Doe dÃ¶neminde TarÄ±m BakanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±. AynÄ± dÃ¶nemde Bokai, 15 Ã¼lkenin BatÄ± Afrika PirinÃ§ GeliÅŸtirme DerneÄŸi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.
Boakai, 1992'de Liberya Petrol Rafineri Åžirketi genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, daha sonra da Washington'da DÃ¼nya BankasÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.
Boakai, 2006'dan bu yana Devlet BaÅŸkanÄ± Sirleaf'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor.
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini bildirdi
TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, "DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal gaz, uranyum ve pamuk Ã¼reticileri arasÄ±nda olan Ã–zbekistan, mÃ¼thiÅŸ bir gelecek vadediyor. Ã–zbekistan, baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu kalkÄ±nma hamlesiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda Orta Asya'nÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve zenginleÅŸmesi beklenen yÄ±ldÄ±z bir Ã¼lke konumunda" dedi
Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan Borno eyaletinde 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Liberya'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turunda, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" unvanÄ±nÄ± alan gol kralÄ± Weah ile devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± Boakai yarÄ±ÅŸacak
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