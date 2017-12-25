14:13, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'nÄ±, Suudi Arabistan ziyareti kapsamÄ±nda 27 AralÄ±k'ta Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed bin Selman'la bir araya geleceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Suudi ArabistanÂ ziyareti kapsamÄ±nda 27 AralÄ±k'taÂ Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdulazizÂ ile Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek. Â Â

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