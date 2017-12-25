14:25, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

'Afrika ziyaretleri FETÃ–'yÃ¼ bitirme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racak'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bir dÃ¶nemÂ Ã‡adÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak da gÃ¶rev yapan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Ahmet Kavas, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n,Â Sudan,Â Ã‡adÂ veÂ Tunus'u kapsayan gezisine iliÅŸkin, "TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin etkin gayretleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretleri,Â FETÃ–'nÃ¼nÂ AfrikaÂ Ã¼lkelerindeki faaliyetlerine son verme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r.'' deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Kavas, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼Ã§ Afrika Ã¼lkesini kapsayan ziyaretinin, sadece ikili siyasi iliÅŸkiler kurma amacÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ciddi ekonomik projelerin de bu ziyaretlerle birlikte hayata geÃ§irileceÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ile birlikte DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu'nun (DEÄ°K), Ã§ok sayÄ±da iÅŸ adamÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kavas, ÅŸÃ¶yle devam etti:

'' DEÄ°K bir uÃ§ak dolusu iÅŸ adamÄ± ile Afrika ziyaretine katÄ±lÄ±yor. AralarÄ±nda, bu Ã¼lkelerde aldÄ±klarÄ± projeleri tamamlayan iÅŸ adamlarÄ±, ticaret yapanlar, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ yapan ÅŸirket temsilcileri gibi pek Ã§ok kiÅŸi yer alÄ±yor. Yerel halkla kaynaÅŸÄ±lmasÄ±,TÃ¼rkiye'nin kazanÄ±mlarÄ±nÄ± Tunus, Sudan ve Ã‡ad ile paylaÅŸmasÄ±; eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve kÃ¼ltÃ¼rel birÃ§ok alanda geleceÄŸe yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸi imkanlarÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ± aÃ§acaktÄ±r. TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin etkin gayretleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretleri, FETÃ–'nÃ¼n Afrika Ã¼lkelerindeki faaliyetlerine son verme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r.''

"BU ZÄ°YARET 12 YILDA HANGÄ° SEVÄ°YEYE ULAÅžTIÄžIMIZI GÃ–STERECEK"

Prof. Dr. Kavas, bu ziyaretin TÃ¼rkiye'nin genelde kÄ±ta, Ã¶zelde ise Sudan, Ã‡ad ve Tunus ile iliÅŸkiler konusunda yeni etkileÅŸim alanlarÄ± aÃ§ma sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

GeÃ§miÅŸ asÄ±rlardaki baÄŸlara raÄŸmen, 20. yÃ¼zyÄ±lda TÃ¼rkiye ile Afrika kÄ±tasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã¼zerine hiÃ§bir ÅŸey ilave edilemediÄŸini dile getiren Kavas, ''Oysaki geÃ§en yÃ¼zyÄ±l baÅŸlarken bu Ã¼lkelerin tamamÄ± ile sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸe karÅŸÄ± kader birliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, mÃ¼cadele etmiÅŸ, zaman zaman baÅŸarÄ±lar da elde etmiÅŸtik. Fakat bir yÃ¼zyÄ±l ara verdik, Bu, doÄŸrudan TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi bir karar deÄŸildi. Bu Ã¼lkeler de aslÄ±nda bunu istemediler. DÃ¶nemin sÃ¶mÃ¼rgeci gÃ¼Ã§leri ÅŸunu biliyorlardÄ± ki eÄŸer TÃ¼rkiye onlarÄ±n iÅŸgalleri altÄ±ndaki bÃ¶lgelerle baÄŸlantÄ± kurarsa tÃ¼m giriÅŸimleri boÅŸa Ã§Ä±kacaktÄ±.'' ifadelerini kullandÄ±.

Kavas, TÃ¼rkiye'nin gerek kÄ±ta iÃ§inde hem de Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Asya ve Afrika Ã¼lkelerini bir araya getirdiÄŸini belirterek, ''Ä°stanbul'da yapÄ±lan pek Ã§ok uluslararasÄ± toplantÄ±da Afrika Ã¼lkeleri mutlaka geniÅŸ heyetlerle temsil ediliyorlar. Bu son ziyaret bir anlamda 2005'teki ilk eylem planlarÄ±nÄ±n, 12 yÄ±lda hangi seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rmemize vesile olacaktÄ±r. '' deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Â TÃœRKÄ°YE'DE YAKLAÅžIK 500 Ã‡ADLI EÄžÄ°TÄ°M GÃ–RÃœYOR

Prof. Dr. Ahmet Kavas, TÃ¼rkiye- Ã‡ad iliÅŸkilerinin 2002'den sonra yeni sÃ¼rece girdiÄŸini, 2017 yÄ±lÄ±nda ise iki Ã¼lke arasÄ±nda iliÅŸkilerde yeni bir sayfa aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡ad ile ilgili sosyal medyada yayÄ±lan terÃ¶r haberlerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Kavas, bu Ã¼lkeye gitmek isteyen TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n bu tÃ¼r haberlere itibar etmemesi gerektiÄŸini kaydetti.

TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde ve bazÄ± liselerde okuyan Ã‡adlÄ± genÃ§lerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 500'Ã¼n Ã¼zerinde olduÄŸunu, adeta bir okulu dolduracak kadar Ã¶ÄŸrencinin burada eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Kavas, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye, Ã‡ad'la eÄŸitim, tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k konusunda bir dizi ortak projeyi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba TopluluklarÄ± burslarÄ±, Diyanet VakfÄ± da eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± Ã¼stlendi. AyrÄ±ca KarabÃ¼k Ãœniversitesi'nin, Ã‡ad'Ä± pilot Ã¼lke seÃ§ip iki Ã¼lke arasÄ±nda lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimine Ã¶ncelik vermesi bir model olacaktÄ±r. Ã‡ad, 30 milyon hektar ziraata elveriÅŸli arazisi, hayvancÄ±lÄ±k alanÄ±nda geliÅŸmeye mÃ¼sait konumu ve petrol dahil yeraltÄ± zenginlikleri ile yakÄ±n gelecekte yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in tercih edilecek Ã¼lkelerden olacaktÄ±r.''

Ã‡ad'Ä±n bÃ¶lgede Boko Haram gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadelesinde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kavas, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Sahra bÃ¶lgesinde gÃ¼venliÄŸi tehdit eden ve nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±na kimsenin aklÄ±nÄ±n ermediÄŸi Boko Haram gibi Ã¶rgÃ¼tler Ã‡ad'da yenilgiye uÄŸradÄ±. DahasÄ± Ã‡ad, sadece komÅŸularÄ± arasÄ±nda deÄŸil Afrika genelinde gÃ¼venlik ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadelede ciddi mesafe aldÄ±. Mali, Nijer, Nijerya, Orta Afrika gibi Ã¼lkelerdeki her tÃ¼rlÃ¼ tedhiÅŸ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile doÄŸrudan mÃ¼cadele eden tek Ã¼lke oldu. Bu sebeple Afrika BirliÄŸi KomisyonluÄŸu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenmesi zor olmadÄ±. Ã‡ad artÄ±k iÃ§ savaÅŸÄ±n tahrip ettiÄŸi bir Ã¼lke deÄŸil."

"Ã‡AD Ä°SRAÄ°L'Ä° TANIMAYAN BÄ°RKAÃ‡ ÃœLKEDEN BÄ°RÄ°SÄ°DÄ°R"

ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BM'den Ã§Ä±kan olumlu karar ile ilgili Ã‡ad'Ä±n tavrÄ±na da deÄŸinen Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Ahmet Kavas, Ã‡ad'Ä±n Ä°srail'i resmen tanÄ±mayan Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸine dikkati Ã§ekti.

TÃ¼rkiye Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde diÄŸer Ä°slam Ã¼lkelerinin de KudÃ¼s konusunda kararlÄ± bir duruÅŸ sergilediÄŸini ifade eden Kavas, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T) olaÄŸanÃ¼stÃ¼ zirvesinin Ä°stanbul'da toplanmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± arenada takdir toplamasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Kavas, Ä°Ä°T toplantÄ±sÄ±nda mutabÄ±k kalÄ±nan konularÄ±n, ziyaret edilen Ã¼lkelerde tekrar gÃ¼ndeme taÅŸÄ±narak daha kalÄ±cÄ± kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ±na vesile olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°srail'in Afrika Ã¼lkelerinin desteÄŸini almak iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 69 yÄ±ldÄ±r Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini anlatan Kavas, "Fakat Ä°srail'in tavrÄ± ile ABD'nin ona verdiÄŸi destek bir ÅŸekilde tÃ¼m Ã¼lkelerce reddedildi ve dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Ziyaret kapsamÄ±ndaki Ã¼lkeler de Ä°srail ile iliÅŸkilerini Filistin davasÄ±na gÃ¶re belirleyen Ã¼lkelerdir. Ã‡ad Ä°srail'i resmen tanÄ±mayan birkaÃ§ Ã¼lkeden birisidir.'' diye konuÅŸtu.