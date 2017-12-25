14:24, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Ã–zbek-TÃ¼rk Ä°ÅŸ Forumu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, Ã–zbekistan'Ä±n, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kalkÄ±nma hamlesiyle gelecek 10 yÄ±lda Orta Asya'nÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve zenginleÅŸmesi beklenen yÄ±ldÄ±z Ã¼lkesi konumunda bulunduÄŸunu belirterek, "Hedefimiz, ikili ticaretimizi 5 milyar dolara Ã§Ä±karmaktÄ±r. AyrÄ±ca, Ã–zbekistan'a daha fazla yatÄ±rÄ±m yapmak istiyoruz." dedi.

Ã–zbekistan'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Ã–zbekistan Sanayi ve Ticaret OdasÄ± (Ã–SSP) BaÅŸkanÄ± Atham Ä°kramov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, daha sonra beraberindeki heyet ile baÅŸkent TaÅŸkent'te dÃ¼zenlenen Ã–zbek-TÃ¼rk Ä°ÅŸ Forumuna katÄ±ldÄ±.

Forumda konuÅŸan HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, Ã–zbekistan'da bulunmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduÄŸunu dile getirerek, Ã–zbekistan ile kardeÅŸliÄŸin Ã¶tesinde Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–zbekistan'Ä±n, TÃ¼rk milleti ve Asya coÄŸrafyasÄ±nÄ±n kalbi olduÄŸunu ifade eden HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, "Ã–zbekistan, 35 milyona yakÄ±n genÃ§ ve dinamik nÃ¼fusu ile Orta Asya'nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal gaz, uranyum ve pamuk Ã¼reticileri arasÄ±nda olan Ã–zbekistan, mÃ¼thiÅŸ bir gelecek vadediyor. Ã–zbekistan, baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu kalkÄ±nma hamlesiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda Orta Asya'nÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve zenginleÅŸmesi beklenen yÄ±ldÄ±z bir Ã¼lke konumunda." diye konuÅŸtu.

HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, ekim ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyayev'in iÅŸ ve yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ettiklerini dile getirdi.

Mirziyayev'in ekim ayÄ±ndaki ziyareti kapsamÄ±nda bir araya gelerek yapÄ±lacak ortak projeleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, "Hedefimiz, ikili ticaretimizi 5 milyar dolara Ã§Ä±karmaktÄ±r. AyrÄ±ca, Ã–zbekistan'a daha fazla yatÄ±rÄ±m yapmak istiyoruz. TÃ¼rkiye ve Ã–zbekistan devlet baÅŸkanlarÄ± arasÄ±ndaki kuvvetli dostluk ve fikir birliÄŸi de bizlere cesaret vermektedir." dedi.

HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, Ã–zbekistan'Ä±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve geliÅŸim sÃ¼recini en iyi TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu sÃ¼reci 80'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkiye'nin, bugÃ¼n 160 milyar dolarlÄ±k ihracat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, turizmde dÃ¼nyanÄ±n ilk 6 destinasyonundan biri haline geldiÄŸini, mÃ¼teahhitlik sektÃ¶rÃ¼nde de dÃ¼nya ikincisi konumunda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

BugÃ¼n TÃ¼rk mÃ¼teahhitlerinin dÃ¼nyada yÄ±llÄ±k aldÄ±ÄŸÄ± toplam iÅŸ miktarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 25 milyar dolar civarÄ±nda olduÄŸunu aktaran HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Mirziyayev'in 2018'i giriÅŸimcilik yÄ±lÄ± diye ilan etmesi, onun ne kadar vizyoner bir lider olduÄŸunu gÃ¶stermektedir. Bir iÅŸ adamÄ± olarak bundan Ã§ok mutluluk duyuyorum. Bizler, 1,5 milyon tÃ¼ccar ve sanayiciye hizmet sunuyor, onlarla hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ oluyoruz. Bu Ã§erÃ§evede, kendi bilgi, deneyim ve tecrÃ¼belerimizi Kazakistan'a ve TÃ¼rkmenistan'a yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi Ã–zbek kardeÅŸlerimize de aktarmaya hazÄ±rÄ±z. Ã–zbekistan Sanayi ve Ticaret OdasÄ± iÃ§in TOBB olarak elimizden geleni yapmaya hazÄ±rÄ±z. Ortak oda kurma meselesini gÃ¼ndemimize almamÄ±z gerek. Ã–zbekistan Sanayi ve Ticaret OdasÄ± ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa, Ã–zbek tÃ¼ccar ve sanayicileri de o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olur."

Ä°ÅŸ Forumunda konuÅŸan Ã–SSP BaÅŸkanÄ± Atham Ä°kramov da Ã–zbek-TÃ¼rk Ä°ÅŸ Forumunun, ticari, ekonomik ve yatÄ±rÄ±m alanlarÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin, daha da geliÅŸtirilmesi yolunda Ã¶nemli bir dÃ¼rtÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu yÄ±l, iki Ã¼lke cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n ortak iradeleri doÄŸrultusunda Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinde yeni etabÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ä°kramov, Mirziyayev'in TÃ¼rkiye'ye ziyareti kapsamÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli ticari, ekonomik ve yatÄ±rÄ±m anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°kramov, bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dÄ±ÅŸ ticaretin yÃ¼zde 30 arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Ã–zbekistan, TÃ¼rkiye ile Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesine ayrÄ±ca Ã¶nem veriyor. Bu Ã§erÃ§evede Ä°stanbul'da Ã–zbekistan Ticaret Merkezini, bir de Ã–zbek-TÃ¼rk Ortak Sanayi ve Ticaret OdasÄ±nÄ±n kurulmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Bu forum, taraflar arasÄ±nda yeni ortak projelerin hayata geÃ§irilmesine de Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." deÄŸerlendirmelerini yaptÄ±.

TaÅŸkent BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ahmet BaÅŸar Åžen ise TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ve beraberindeki heyetin Ã–zbekistan'a ziyaretinin Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek, KasÄ±m 2016 itibarÄ±yla, iki Ã¼lke cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Semerkant'taki buluÅŸmalarÄ±nda ortaya koyduklarÄ± yeni irade ile ikili iliÅŸkilerde yeni bir dÃ¶nemin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zbekistan'Ä±n, gelecek vaat eden bir Ã¼lke olduÄŸunu belirten Åžen, son dÃ¶nemde Ã¶nemli reform Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eylÃ¼l ayÄ±nda tarihi bir adÄ±m atarak 21 yÄ±l aradan sonra serbest kur rejimine dÃ¶nme kararÄ±nÄ± uygulamaya koyduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Åžen, "Yeni Ã–zbek hÃ¼kÃ¼metinin iÅŸ ve yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeyi esas alan kararlÄ± adÄ±mlarÄ± ve geniÅŸ vizyonunun, yerli ve yabancÄ± giriÅŸimcilere, yatÄ±rÄ±mcÄ±lara yÃ¶nelik mÃ¼zahir tutumu, Ã–zbekistan'Ä± her zamankinden daha cazip bir Ã¼lke haline getirmektedir. TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti, giriÅŸimcileri ve kardeÅŸ TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyayev'in koyduÄŸu hedeflere en hÄ±zlÄ± biÃ§imde ulaÅŸabilmesi iÃ§in elimizden gelen katkÄ±yÄ± yapmaya samimiyetle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± teyit etmek isterim. Ã‡Ã¼nkÃ¼, bizler iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã–zbekistan, gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye anlamÄ±na gelmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ve beraberindeki heyetin Ã¼lkedeki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± CamÅŸid KoÃ§karov ve diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerle bir araya gelmesi bekleniyor.