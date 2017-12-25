14:30, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Ã‡in'den Kore yarÄ±madasÄ± iÃ§in itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, Kore yarÄ±madasÄ±nda gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in tÃ¼m taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekinâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Koreâ€™ye yaptÄ±rÄ±m kararÄ± ve Pyongyang yÃ¶netiminin bu karara tepkisiyle ilgili olarak tÃ¼m taraflarÄ±, yarÄ±madada gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve sorunun uygun bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yapÄ±cÄ± Ã§aba sarf etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

YarÄ±madadaki sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilgili Ã¼lkeleri barÄ±ÅŸÃ§Ä±l araÃ§lar kullanmaya davet eden Hua, BMGKâ€™nin geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n Kuzey Koreâ€™ye uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± gÃ¼Ã§lendirse de halkÄ±, normal ekonomik aktiviteleri ve sÃ¶z konusu Ã¼lkeye saÄŸlanan gÄ±da desteÄŸini ve insani yardÄ±mlarÄ± etkilemediÄŸini vurguladÄ±.

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BMGK'nin yeni aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararÄ±, Kore yarÄ±madasÄ± ile bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± ihlal eden savaÅŸ nedeni olarak nitelendirilmiÅŸ ve bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¼lkeyi ekonomik ablukaya aldÄ±ÄŸÄ± savunulmuÅŸtu.

AÃ§Ä±klamada, ABD'nin Pyongyang yÃ¶netimine yÃ¶nelik "dÃ¼ÅŸmanca" tavÄ±r ve tehditlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in nÃ¼kleer caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n pekiÅŸtirileceÄŸi ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ± destekleyenlerin bunun bedelini Ã¶deyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BMGK'de Ã‡in ve Rusya'nÄ±n da desteÄŸiyle kabul edilen kararda, Kuzey Kore'ye ihraÃ§ edilen rafine petrol Ã¼rÃ¼nlerinin yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n bloke edilmesi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 24 ay iÃ§erisinde Ã¼lkeye dÃ¶nmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Kore yarÄ±madasÄ±, sÄ±klÄ±kla Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemeleriyle gÃ¼ndeme geliyor. Pyongyang yÃ¶netimi, BMGK'nin aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±na raÄŸmen nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programÄ±nÄ± devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 KasÄ±m'da yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze denemesiyle uluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§ekmiÅŸti.