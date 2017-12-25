Ã‡in'den Kore yarÄ±madasÄ± iÃ§in itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in, Kore yarÄ±madasÄ±nda gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in tÃ¼m taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekinâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Koreâ€™ye yaptÄ±rÄ±m kararÄ± ve Pyongyang yÃ¶netiminin bu karara tepkisiyle ilgili olarak tÃ¼m taraflarÄ±, yarÄ±madada gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve sorunun uygun bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yapÄ±cÄ± Ã§aba sarf etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
YarÄ±madadaki sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilgili Ã¼lkeleri barÄ±ÅŸÃ§Ä±l araÃ§lar kullanmaya davet eden Hua, BMGKâ€™nin geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n Kuzey Koreâ€™ye uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± gÃ¼Ã§lendirse de halkÄ±, normal ekonomik aktiviteleri ve sÃ¶z konusu Ã¼lkeye saÄŸlanan gÄ±da desteÄŸini ve insani yardÄ±mlarÄ± etkilemediÄŸini vurguladÄ±.
Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BMGK'nin yeni aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararÄ±, Kore yarÄ±madasÄ± ile bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± ihlal eden savaÅŸ nedeni olarak nitelendirilmiÅŸ ve bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¼lkeyi ekonomik ablukaya aldÄ±ÄŸÄ± savunulmuÅŸtu.
AÃ§Ä±klamada, ABD'nin Pyongyang yÃ¶netimine yÃ¶nelik "dÃ¼ÅŸmanca" tavÄ±r ve tehditlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in nÃ¼kleer caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n pekiÅŸtirileceÄŸi ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ± destekleyenlerin bunun bedelini Ã¶deyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BMGK'de Ã‡in ve Rusya'nÄ±n da desteÄŸiyle kabul edilen kararda, Kuzey Kore'ye ihraÃ§ edilen rafine petrol Ã¼rÃ¼nlerinin yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n bloke edilmesi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 24 ay iÃ§erisinde Ã¼lkeye dÃ¶nmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Kore yarÄ±madasÄ±, sÄ±klÄ±kla Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemeleriyle gÃ¼ndeme geliyor. Pyongyang yÃ¶netimi, BMGK'nin aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±na raÄŸmen nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programÄ±nÄ± devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 KasÄ±m'da yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze denemesiyle uluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§ekmiÅŸti.
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini bildirdi
TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, "DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal gaz, uranyum ve pamuk Ã¼reticileri arasÄ±nda olan Ã–zbekistan, mÃ¼thiÅŸ bir gelecek vadediyor. Ã–zbekistan, baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu kalkÄ±nma hamlesiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda Orta Asya'nÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve zenginleÅŸmesi beklenen yÄ±ldÄ±z bir Ã¼lke konumunda" dedi
Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda bulunan Borno eyaletinde 52 bin yetim Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yoksun olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Liberya'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turunda, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" unvanÄ±nÄ± alan gol kralÄ± Weah ile devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± Boakai yarÄ±ÅŸacak
Berlin'de bir kiÅŸi Sosyal Demokrat Parti Genel Merkezi'ne araÃ§la girdi
Irak'Ä±n, gÃ¼neyindeki Zikar kentinden (NasÄ±riye) petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suriye askeri muhalefet heyeti, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura'ya PYD/PKK'nÄ±n uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nmasÄ± iÃ§in dosya sundu
Ã‡in ve Avrupa arasÄ±nda yeni bir deniz koridoru kuracak olan GÃ¼rcistanâ€™da Anaklia Derin Deniz LimanÄ±â€™nÄ±n inÅŸasÄ±, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸviliâ€™nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle resmen baÅŸladÄ±.
Afrika'da 2018'de, Sierra Leone, Kamerun, GÃ¼ney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ve Zimbabveâ€™de genel seÃ§imler ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yapÄ±lacak.
ABD'nin gelecek yÄ±l karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± zorlu maratonlar siyaset ve diplomasi gÃ¼ndemini baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± ÅŸekillendirecek.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
BosnalÄ± tarihÃ§i ve modacÄ± Esma Ä°msirpasic, bugÃ¼n sadece halk oyunlarÄ± ekiplerinin taktÄ±ÄŸÄ± fesi, kadÄ±nlar iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± "modern feslerle" yeniden hatÄ±rlattÄ±