CHP, KHK'larÄ± AYM'ye taÅŸÄ±yacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Galatasaray ile Bucaspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n bazÄ± yollarda trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamayacak
TÃœSÄ°AD: Son KHK'nÄ±n dÃ¼zeltilmesini ve OHAL ÅŸartlarÄ±nÄ±n geride kalmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Prof. Dr. Kavas, "TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin etkin gayretleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretleri, FETÃ–'nÃ¼n Afrika Ã¼lkelerindeki faaliyetlerine son verme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'nÄ±, Suudi Arabistan ziyareti kapsamÄ±nda 27 AralÄ±k'ta Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed bin Selman'la bir araya geleceÄŸi bildirildi
Antalya'da FETÃ–'nÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 19 ÅŸÃ¼pheliden 11'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Denizli'de apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki evde gece ÅŸarj olmasÄ± iÃ§in prize takÄ±lÄ± bÄ±rakÄ±lan elektronik sigaranÄ±n patlamasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž ile EGO Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda Ankara'daki banliyÃ¶ trenlerinin, Ankarakart bilet sistemine entegrasyonu iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ZÃœCDER ile UDF iÅŸ birliÄŸiyle, down sendromlu genÃ§lerin istihdam edilmesine olanak saÄŸlayacak "ZÃœCDOWN Mesleki EÄŸitim ve Ä°stihdam Projesi" baÅŸladÄ±
ÅžÄ±rnak'ta bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'dan kaÃ§an iki terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, Åžemdinli bÃ¶lgesinde devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda terÃ¶ristlerce yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonucu iki askerin ÅŸehit olduÄŸu, bir askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ä°stanbul-Azerbaycan seferini yapan yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 30 kiÅŸi yaralandÄ±. Kazada yaralananlarÄ±n Ã§oÄŸunun NahÃ§Ä±vanlÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Dolar/TL, yÄ±lÄ±n son haftasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda 3,8070 ile 3 KasÄ±m'dan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼
Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Meteoroloji BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu