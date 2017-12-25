14:39, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

CHP, KHK'larÄ± AYM'ye taÅŸÄ±yacak





CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°lgili Konular chp KHK aym

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.