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16:39, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi
Politika
14:39, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

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CHP, KHK'larÄ± AYM'ye taÅŸÄ±yacak
CHP, KHK'larÄ± AYM'ye taÅŸÄ±yacak

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.



Ä°lgili Konular chp KHK aym
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