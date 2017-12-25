15:06, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Esad rejimi 70 bine yakÄ±n varil bombasÄ± kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Temmuz 2012- KasÄ±m 2017 arasÄ±nda sivillere karÅŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

SNHR, Esad rejiminin sÃ¶z konusu dÃ¶nemde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde sivil yerleÅŸim yerlerine attÄ±ÄŸÄ± varil bombalarÄ±na iliÅŸkin rapor yayÄ±mladÄ±.

Rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri, 2012'de 2 bin 314 , 2013'te 14 bin 976, 2014'te 14 bin 837, 2015'te 17 bin 318, 2016'da 12 bin 958 ve 2017'nin 11 ayÄ±nda 5 bin 931 varil bombasÄ± kullandÄ±.

Rejim gÃ¼Ã§leri, baÅŸkent Åžam ve kÄ±rsalÄ±na 22 bin 149 varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ili de rejim gÃ¼Ã§lerinin 13 bin 436 varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±

Dera'ya 9 bin 901, Hama'ya 8 bin 482, Ä°dlib'e 7 bin 682, Humus'a 3 bin 598, Lazkiye'ye 2 bin 17, Deyrizor'a 355, Kuneytra'ya 323, Rakka'ya 258, Haseke'ye 81 ve Suveyda'ya 52 saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

Rapora gÃ¶re, varil bombalarÄ± ilk defa Ä°dlib ilinin Salkin ilÃ§esine 2012'nin ekim ayÄ±nda atÄ±ldÄ±.

Raporda rejimin varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda 10 bin 763 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kaydedildi. Ã–lenlerinden bin 734'Ã¼nÃ¼n Ã§ocuklar, bin 689'unun kadÄ±nlardan oluÅŸtuÄŸu belirtildi.

AÄŸÄ±n raporunda, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde 76 saÄŸlÄ±k merkezi, 140 okul, 160 mescit ve 50 pazar yerine varil bombasÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

Raporda varil bombalarÄ±nÄ± sistematik, bÃ¼yÃ¼k Ã§apta ve yaygÄ±n olarak kullanan rejimin insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlediÄŸi vurgulandÄ±.

Rejime silah ambargosu uygulanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, para ve silah desteÄŸi saÄŸlayan kiÅŸi ve kurumlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Rejim, 50 dolar kadar dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyeti ve bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±m etkisi nedeniyle varil bombalarÄ±nÄ± tercih ediyor.

Bu bombalarla Ã§oÄŸunlukla sivil alanlarÄ± hedef alan rejim, en yÃ¼ksek can kaybÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hedefliyor. Ä°Ã§ine doldurulan patlayÄ±cÄ± miktarÄ±na gÃ¶re varil, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

AtÄ±lÄ±ÅŸ ÅŸekli askeri terminolojide "serbest dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ilkesi" olarak tanÄ±mlanan varil bombalarÄ±, yerleÅŸim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri gÃ¶Ã§e zorluyor.

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