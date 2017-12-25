15:37, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

TÃœSÄ°AD'dan KHK aÃ§Ä±klamasÄ±





TÃœSÄ°AD: Son KHK'nÄ±n dÃ¼zeltilmesini ve OHAL ÅŸartlarÄ±nÄ±n geride kalmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃœSÄ°AD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Son KHK'nÄ±n dÃ¼zeltilmesini ve OHAL ÅŸartlarÄ±nÄ±n geride kalmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." denildi

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