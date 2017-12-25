15:56, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak





Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Galatasaray ile Bucaspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n bazÄ± yollarda trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda, Galatasaray ile Bucaspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 26 AralÄ±k saat 20.30'da TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanacak Galatasaray-Bucaspor mÃ¼sabakasÄ± dolayÄ±sÄ±yla alÄ±nan emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 17.30'dan itibaren gÃ¼ney yan yolda bulunan Ä°spark otopark alanÄ± dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan gÃ¼ney yan yola dÃ¶nÃ¼ÅŸ varyantÄ±nÄ±n araÃ§ trafiÄŸine aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±, otopark dolduktan sonra dÃ¶nÃ¼ÅŸ varyantÄ±nÄ±n araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ± ve alternatif olarak sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin TEM kuzey yan yol OkmeydanÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸleri - TEM gÃ¼ney yan yol baÄŸlantÄ± yolunu kullanacaklarÄ± belirtildi. MaÃ§ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda TEM kuzey yan yolunun araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ±, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden gÃ¼neye varyantÄ±na akÄ±m verileceÄŸi, TEM kuzey yan yol araÃ§ trafiÄŸi kesildiÄŸi zaman, TEM kuzeyden gÃ¼neye baÄŸlantÄ± varyantÄ±nÄ±n araÃ§ trafiÄŸine aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± kaydedildi. Â

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