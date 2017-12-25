Rusya ve Azerbaycan, ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan Ä°hraÃ§ ve YatÄ±rÄ±mlarÄ± TeÅŸvik Fonu (AZPROMO) ile Rusya Ä°hraÃ§ Merkezi (RÄ°M) arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de dÃ¼zenlenen Azerbaycan-Rusya Ä°ÅŸ Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Åžahin Mustafayev, Rusya Ekonomik KalkÄ±nma BakanÄ± Maksim OreÅŸkin ve Ã§ok sayÄ±da iÅŸ adamÄ± katÄ±ldÄ±.
ToplantÄ± kapsamÄ±nda AZPROMO ile RÄ°M arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. AyrÄ±ca, 4 Azeri ÅŸirketi de Rus ÅŸirketleriyle iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na imza attÄ±.
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Azerbaycan ve Rusya'nÄ±n stratejik ortak olduÄŸunu, ticari iliÅŸkilerin her geÃ§en yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Mustafayev, ekonomik alanda son yÄ±llarda iyi sonuÃ§lar elde edildiÄŸini belirterek, "Rus ÅŸirketleri Azerbaycan'a bugÃ¼ne kadar 3 milyar 700 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yaptÄ±. Azerbaycan ÅŸirketleri de Rusya'ya 1 milyar dolardan fazla yatÄ±rÄ±m saÄŸladÄ±. Azerbaycan'da 700'den fazla Rus ÅŸirketi baÅŸarÄ±yla faaliyet gÃ¶steriyor." dedi.
Rusya Federasyonu'na ticaret temsilcisi atadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Mustafayev, "Ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Rusya ile iliÅŸkilere bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor. Azerbaycan-Rusya ekonomik iliÅŸkileri baÅŸarÄ±yla geliÅŸecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Rusya Ekonomik KalkÄ±nma BakanÄ± Maksim OreÅŸkin de kÃ¼resel ekonomik kriz sonrasÄ± Rusya ile Azerbaycan arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin aktif olarak geliÅŸtiÄŸini ifade ederek, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸmesini engelleyen faktÃ¶rlerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
OreÅŸkin, "GeÃ§en hafta domates ihraÃ§ eden 14 Azerbaycan ÅŸirketine Rus pazarÄ±na girme izni verildi. Bu ÅŸirketler yÄ±llÄ±k 60 bin ton domates ihraÃ§ etme kapasitesine sahip. Azerbaycan domatesi Ã§ok kaliteli. Engelleri kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
Bu arada, BakÃ¼ temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev tarafÄ±ndan kabul edilen OreÅŸkin, Rusya Ä°hraÃ§ Merkezi Azerbaycan TemsilciliÄŸi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na da katÄ±ldÄ±.
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
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