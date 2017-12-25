CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sevakin AdasÄ±'nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer El-BeÅŸir ile Sudan'Ä±n KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Sevakin AdasÄ±'nda incelemelerde bulundu.
Afrika ziyaretinin ilk duraÄŸÄ± Sudan'da, ikinci gÃ¼nde resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, beraberindekilerle Port Sudan kentine geÃ§ti.
Ã–zel uÃ§ak "TUR" ile Port Sudan HavaalanÄ±'na gelen ErdoÄŸan, burada El-BeÅŸir tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
HavalimanÄ±nda tekbirlerle karÅŸÄ±lanan ErdoÄŸan, buradan makam otomobiliyle Sudan'Ä±n KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Sevakin AdasÄ±'na hareket etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¼zergah boyunca ellerindeki TÃ¼rkiye ve Sudan bayraklarÄ±yla kendisine sevgi gÃ¶sterisinde bulunan SudanlÄ±larÄ± selamladÄ±.
Sevakin AdasÄ±'nda incelemelerde bulunan ErdoÄŸan, buradaki Hanefi ve Åžafi camileri ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nÄ± gezdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, beraberindekilerle Hanefi Camisi'nde namaz kÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve mevkidaÅŸÄ± El-BeÅŸir'in katÄ±lÄ±mÄ±yla iki Ã¼lkenin iÅŸ adamlarÄ± arasÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. AnlaÅŸmaya, TÃ¼rk tarafÄ±ndan FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± ve iÅŸ adamÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m imza koydu.
Ä°mza tÃ¶reninin sonunda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, 250 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± parasÄ± hediye edildi.
Ã–zel uÃ§ak "TUR" ile tekrar Hartum'a dÃ¶necek ErdoÄŸan'a, Hartum Ãœniversitesi tarafÄ±ndan fahri doktora takdim edilecek. ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Sudan Ä°ÅŸ Forumu'na da katÄ±lacak.
Sevakin, geÃ§miÅŸte Nubye bÃ¶lgesinin en Ã¶nemli limanÄ± olarak biliniyordu.
OsmanlÄ± dÃ¶neminde ise denizden gelecek tehlikelere karÅŸÄ± KÄ±zÄ±ldeniz ve Hicaz'Ä±n gÃ¼venliÄŸi Sevakin AdasÄ± Ã¼zerinden saÄŸlanmaktaydÄ±.
Afrika'nÄ±n dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± konumundaki adada, tarihi OsmanlÄ± limanÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±, Hanefi ve Åžafi camileri, muhafaza binasÄ± gibi Ã¶nemli eserler bulunuyor.
Sudan'Ä±n turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 2011'de baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarla OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait Hanefi ve Åžafi camileri ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ± TÄ°KA tarafÄ±ndan restore edildi.
Ã–te yandan, 2016'da baÅŸlayan muhafaza binasÄ±nÄ±n restorasyon konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
http://www.dunyabulteni.net/haber/249454/osmanlinin-afrikadaki-adasiÂ
TÃ¼rkiye ve SudanlÄ± iÅŸ adamlarÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda "Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi"nin kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "'Sevakin AdasÄ±nÄ± bize belli bir sÃ¼re tahsis etseniz de biz bu adayÄ± aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya etsek.' Ã–mer El-BeÅŸir kardeÅŸim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Allah'Ä±n izniyle gelecek, bu asrÄ±n sonunu bulmadan Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r. Yeter ki dik duralÄ±m, yeter ki eÄŸilmeyelim. KudÃ¼s meselesinde eÄŸilmediÄŸimiz gibi." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, KÄ±rgÄ±zistan'da KÄ±zÄ±l Su kÃ¶yÃ¼nÃ¼n iÃ§me suyu ihtiyacÄ± iÃ§in destek verildiÄŸi bildirildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 696 SayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 121. Maddesi ile ilgili olarak, "Hep aynÄ± simalar, hep aynÄ± nakaratlar, hep aynÄ± itham ve iftiralar yine sahne almÄ±ÅŸtÄ±r. AlayÄ±na yazÄ±k, hepsine yazÄ±klar olsun." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, "DÃ¼n Irak kuzeyi Batin Tepe Ã¼s bÃ¶lgesinde el bombasÄ±nÄ±n kazaen patlamasÄ± sonucu bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, iki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" suÃ§undan 5'i tutuklu 20 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, mahkeme tarafÄ±ndan tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleri reddedildi
Kars-Ardahan Karayolu'nda TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan askeri araÃ§taki 1 astsubay, 2 uzman Ã§avuÅŸ ile 4 er yaralandÄ±
ErdoÄŸan, Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El-BeÅŸir ile Sudan'Ä±n KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Sevakin AdasÄ±'nda incelemelerde bulundu, Hanefi ve Åžafi camiler ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nÄ± gezdi
MeriÃ§ ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklularÄ± sÄ±nÄ±ra taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle bir taksiciye 11 bin lira ceza uygulandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Kabilâ€™de Ulusal GÃ¼venlik DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸkesinin yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± kÄ±nandÄ±.
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Galatasaray ile Bucaspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n bazÄ± yollarda trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamayacak
TÃœSÄ°AD: Son KHK'nÄ±n dÃ¼zeltilmesini ve OHAL ÅŸartlarÄ±nÄ±n geride kalmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Prof. Dr. Kavas, "TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin etkin gayretleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretleri, FETÃ–'nÃ¼n Afrika Ã¼lkelerindeki faaliyetlerine son verme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'nÄ±, Suudi Arabistan ziyareti kapsamÄ±nda 27 AralÄ±k'ta Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed bin Selman'la bir araya geleceÄŸi bildirildi