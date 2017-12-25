17:12, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sevakin AdasÄ±'nda





ErdoÄŸan, Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El-BeÅŸir ile Sudan'Ä±n KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Sevakin AdasÄ±'nda incelemelerde bulundu, Hanefi ve Åžafi camiler ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nÄ± gezdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer El-BeÅŸir ile Sudan'Ä±n KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Sevakin AdasÄ±'nda incelemelerde bulundu. Afrika ziyaretinin ilk duraÄŸÄ± Sudan'da, ikinci gÃ¼nde resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, beraberindekilerle Port Sudan kentine geÃ§ti. Ã–zel uÃ§ak "TUR" ile Port Sudan HavaalanÄ±'na gelen ErdoÄŸan, burada El-BeÅŸir tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. HavalimanÄ±nda tekbirlerle karÅŸÄ±lanan ErdoÄŸan, buradan makam otomobiliyle Sudan'Ä±n KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Sevakin AdasÄ±'na hareket etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¼zergah boyunca ellerindeki TÃ¼rkiye ve Sudan bayraklarÄ±yla kendisine sevgi gÃ¶sterisinde bulunan SudanlÄ±larÄ± selamladÄ±. Sevakin AdasÄ±'nda incelemelerde bulunan ErdoÄŸan, buradaki Hanefi ve Åžafi camileri ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nÄ± gezdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, beraberindekilerle Hanefi Camisi'nde namaz kÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve mevkidaÅŸÄ± El-BeÅŸir'in katÄ±lÄ±mÄ±yla iki Ã¼lkenin iÅŸ adamlarÄ± arasÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. AnlaÅŸmaya, TÃ¼rk tarafÄ±ndan FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± ve iÅŸ adamÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m imza koydu. Ä°mza tÃ¶reninin sonunda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, 250 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± parasÄ± hediye edildi. Ã–zel uÃ§ak "TUR" ile tekrar Hartum'a dÃ¶necek ErdoÄŸan'a, Hartum Ãœniversitesi tarafÄ±ndan fahri doktora takdim edilecek. ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Sudan Ä°ÅŸ Forumu'na da katÄ±lacak. Sevakin, geÃ§miÅŸte Nubye bÃ¶lgesinin en Ã¶nemli limanÄ± olarak biliniyordu. OsmanlÄ± dÃ¶neminde ise denizden gelecek tehlikelere karÅŸÄ± KÄ±zÄ±ldeniz ve Hicaz'Ä±n gÃ¼venliÄŸi Sevakin AdasÄ± Ã¼zerinden saÄŸlanmaktaydÄ±. Afrika'nÄ±n dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± konumundaki adada, tarihi OsmanlÄ± limanÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±, Hanefi ve Åžafi camileri, muhafaza binasÄ± gibi Ã¶nemli eserler bulunuyor. Sudan'Ä±n turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 2011'de baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarla OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait Hanefi ve Åžafi camileri ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ± TÄ°KA tarafÄ±ndan restore edildi. Ã–te yandan, 2016'da baÅŸlayan muhafaza binasÄ±nÄ±n restorasyon konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. http://www.dunyabulteni.net/haber/249454/osmanlinin-afrikadaki-adasiÂ

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