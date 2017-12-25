KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov Kazakistanâ€™da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov, resmi ziyaret iÃ§in geldiÄŸi Kazakistanâ€™da CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ±nda mevkidaÅŸÄ± Nazarbayev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
Taraflar, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan imza tÃ¶reni ve ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±n iÅŸaretlenmesi ve sÄ±nÄ±r rejimi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n ortak bildirisi imzalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin komÅŸuluk temeline dayalÄ± olduÄŸunu belirterek, "Bizim dilimiz, tarihimiz, dinimiz ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z bir. BabalarÄ±mÄ±z birbirleriyle iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri kurmuÅŸtur. Bunlar bizim edebiyat ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zde yansÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Kazakistan ile KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda tÃ¼m alanlarda yapÄ±cÄ± ve gÃ¼venilir diyaloÄŸun kurulduÄŸuna iÅŸaret eden Nazarbayev, "Biz Avrasya Ekonomik BirliÄŸinde ortaÄŸÄ±z. Ãœlkelerimiz arasÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamayacak sorun yoktur." diye konuÅŸtu.
TÄ°CARET ARTIRILACAK
Nazarbayev, ikili ticari ekonomik iÅŸ birliÄŸine dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret miktarÄ± yÃ¼zde 13 artmasÄ±na raÄŸmen mevcut rezervleri etkin kullanmak gerek. 2020 yÄ±lÄ±na kadar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret hacmini 1 milyar dolara kadar artÄ±rmayÄ± hedefliyoruz. Kazakistan, KÄ±rgÄ±z ekonomisindeki kilit yatÄ±rÄ±mcÄ±lardandÄ±r."
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede hidro enerji alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Nazarbayev, "Orta Asya'nÄ±n sÄ±nÄ±r aÅŸan sularÄ±nÄ±n Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki dostluÄŸu ve gÃ¼venliÄŸi pekiÅŸtiren ve Ã¼lkelerin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kullanÄ±lan ortak mÃ¼lkiyet olduÄŸunu yineledik." dedi.
Nazarbayev, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki insani ve kÃ¼ltÃ¼rel alanda iÅŸ birliÄŸinin daha aktif hale getirileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
"BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N Ä°Ã‡ Ä°ÅžLERÄ°NE KARIÅžMAYACAÄžIZ"
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov da ikili dostluk ve stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerini eÅŸitlik ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±kar temelinde pekiÅŸtireceklerini sÃ¶yleyerek, "Birbirimizin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Nazarbayevâ€™i KÄ±rgÄ±zistanâ€™a resmi ziyareti iÃ§in davet eden Ceenbekov, "Bu ziyaret Ã§erÃ§evesinde iki Ã¼lkenin YÃ¼ksek Ä°ÅŸ Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Ceenbekov, devlet sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n iÅŸaretlenmesiyle ve sÄ±nÄ±r rejimiyle ilgili tarihi anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Bu iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼ven, dostluk ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±kar saÄŸlayacak iÅŸ birliÄŸi kapÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±ndan eminim." dedi.
Kazakistan'Ä±n, KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Ã¶nemli ticari ortaklarÄ±ndan olduÄŸunu vurgulayan Ceenbekov, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticareti daha da artÄ±rmakta anlaÅŸtÄ±k. AyrÄ±ca sÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, veteriner, bitki saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kontrolÃ¼ alanÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k ve vergi idaresi konularÄ±nda etkileÅŸime Ã¶nem veriyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, hidro enerji kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgenin tÃ¼m Ã¼lkelerinin Ã§Ä±karÄ±na uygun olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
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KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticareti daha da artÄ±rmakta anlaÅŸtÄ±k. AyrÄ±ca sÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, veteriner, bitki saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kontrolÃ¼ alanÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k ve vergi idaresi konularÄ±nda etkileÅŸime Ã¶nem veriyoruz" dedi
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