DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Vietnam'da "Tembin Tayfunu"nun etkileyeceÄŸi tahmin edilen ve on binlerce kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi Mekong Nehri DeltasÄ±'ndaki yerleÅŸim birimlerinde 1 milyon kiÅŸinin daha tahliyesi planlanÄ±yor.
Vietnam devlet televizyonu VTV'de yer alan habere gÃ¶re, yetkililer, kÄ±yÄ± bÃ¶lgeler ve akarsu deltasÄ±nda yaÅŸayan 1 milyondan fazla kiÅŸinin bÃ¶lgeden tahliye edilebileceÄŸini bildirdi.
Afet Ã–nleme Komitesi, hafta sonu boyunca en kÄ±rÄ±lgan bÃ¶lgelerde yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 74 bin kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini, 15 eyalette ve ÅŸehirde de 1 milyondan fazla kiÅŸinin tahliyesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
HÃ¼kÃ¼met, petrol kuyularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ve tankerlerin yÃ¼klenmesini yasaklarken, 62 bin balÄ±kÃ§Ä± teknesinin denize aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± engelledi.
Pasifik Okyanusu'nda Filipinler'in orta ve gÃ¼ney kesimlerinde etkili olduktan sonra batÄ±ya doÄŸru hareket eden tayfunun, Vietnam'Ä±n gÃ¼neyine bugÃ¼nden itibaren gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlarla saÄŸanak getirmesi bekleniyor.
Tembin Tayfunu'nun Filipinler'de yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sel ve toprak kaymalarÄ±nda 230'dan fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Tayfunlar ve tropik fÄ±rtÄ±nalar Mekong Nehri DeltasÄ±'nÄ± nadiren etkilese de etkili olduÄŸunda saz ve teneke evlerin yaygÄ±n olduÄŸu kÄ±rsal bÃ¶lgelerde bÃ¼yÃ¼k can kaybÄ±na yol aÃ§abiliyor.
BÃ¶lgede 20 yÄ±l Ã¶nce 1997'de Linda Tropik FÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle 770 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 2 bin kiÅŸi kaybolmuÅŸtu.
Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n Ä°srail ile yeni bir "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu bildirildi
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi, BAE'nin Tunuslu kadÄ±nlara vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ± Ã¼zerine, Tunus'un BAE'den "resmi bir Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini" sÃ¶yledi.
Ä°srail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼relerini 4 gÃ¼n daha uzattÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metine, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan karar 10'a karÅŸÄ± 122 "evet" oyuyla kabul edildi. Ã‡in, Rusya, Suriye, Myanmar, KamboÃ§ya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullandÄ±.
Esad rejimi Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine hava saldÄ±rlarÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rlarda ilk belirlemelere gÃ¶re 2'si kadÄ±n, 2'si Ã§ocuk 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'Ä±n, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in en bÃ¼yÃ¼k rakiplerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len NavalnÄ±y'nÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi
Malezya Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aziz, Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesme tehdidine cevap verdi . Aziz, "Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmaktan korkmuyor." dedi.
Ä°srail'deki Likud Partisi milletvekili Hazan, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulundu.
Ä°srail polisi Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve Mehmet GargÄ±lÄ± isimli iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.
Tayfunun etkileyeceÄŸi tahmin edilen Mekong Nehri DeltasÄ±'ndaki yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin daha tahliye edilmesi planlanÄ±yor
KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticareti daha da artÄ±rmakta anlaÅŸtÄ±k. AyrÄ±ca sÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, veteriner, bitki saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kontrolÃ¼ alanÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k ve vergi idaresi konularÄ±nda etkileÅŸime Ã¶nem veriyoruz" dedi
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi