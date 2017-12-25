17:37, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Vietnam'da "Tembin Tayfunu" endiÅŸesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Vietnam'da "Tembin Tayfunu"nun etkileyeceÄŸi tahmin edilen ve on binlerce kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi Mekong Nehri DeltasÄ±'ndaki yerleÅŸim birimlerinde 1 milyon kiÅŸinin daha tahliyesi planlanÄ±yor.

Vietnam devlet televizyonu VTV'de yer alan habere gÃ¶re, yetkililer, kÄ±yÄ± bÃ¶lgeler ve akarsu deltasÄ±nda yaÅŸayan 1 milyondan fazla kiÅŸinin bÃ¶lgeden tahliye edilebileceÄŸini bildirdi.

Afet Ã–nleme Komitesi, hafta sonu boyunca en kÄ±rÄ±lgan bÃ¶lgelerde yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 74 bin kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini, 15 eyalette ve ÅŸehirde de 1 milyondan fazla kiÅŸinin tahliyesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HÃ¼kÃ¼met, petrol kuyularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ve tankerlerin yÃ¼klenmesini yasaklarken, 62 bin balÄ±kÃ§Ä± teknesinin denize aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± engelledi.

Pasifik Okyanusu'nda Filipinler'in orta ve gÃ¼ney kesimlerinde etkili olduktan sonra batÄ±ya doÄŸru hareket eden tayfunun, Vietnam'Ä±n gÃ¼neyine bugÃ¼nden itibaren gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlarla saÄŸanak getirmesi bekleniyor.

Tembin Tayfunu'nun Filipinler'de yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sel ve toprak kaymalarÄ±nda 230'dan fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Tayfunlar ve tropik fÄ±rtÄ±nalar Mekong Nehri DeltasÄ±'nÄ± nadiren etkilese de etkili olduÄŸunda saz ve teneke evlerin yaygÄ±n olduÄŸu kÄ±rsal bÃ¶lgelerde bÃ¼yÃ¼k can kaybÄ±na yol aÃ§abiliyor.

BÃ¶lgede 20 yÄ±l Ã¶nce 1997'de Linda Tropik FÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle 770 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 2 bin kiÅŸi kaybolmuÅŸtu.