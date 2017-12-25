Ä°srail 2 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KudÃ¼s'te cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve cumartesi akÅŸamÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede kefalet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±lan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±ndan KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve GargÄ±lÄ±, TÃ¼rkiye saatiyle 16.20'de TÃ¼rk Hava YollarÄ±na (THY) ait uÃ§aÄŸa bindirilerek Ä°stanbul'a gÃ¶nderildi.
SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarla birlikte KudÃ¼s'e gelen ve tamamÄ± erkek dÃ¶rt yetiÅŸkin ile 10 Ã§ocuktan oluÅŸan grup da TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek Ã¼zere aynÄ± uÃ§aÄŸa bindi.
Ä°srail tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarÄ±n, TÃ¼rkiye saatiyle 18.30 civarÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na ulaÅŸmalarÄ± bekleniyor.
TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸu olayÄ±n baÅŸÄ±ndan beri vatandaÅŸlarÄ±n durumunu yakÄ±ndan takip ediyor.
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak, Mehmet GargÄ±lÄ± ve Adem KoÃ§ cumartesi akÅŸam saatlerinde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± Ä°srail mahkemesince kefalet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BatÄ± KudÃ¼s'teki Ä°srail Sulh Ceza Mahkemesine Ã§Ä±karÄ±lan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, Mescid-i Aksa'nÄ±n da iÃ§erisinde bulunduÄŸu iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n surlarla Ã§evrili Eski Åžehir bÃ¶lgesine giriÅŸleri ay sonuna kadar yasaklandÄ±.
KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile GargÄ±lÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ yatsÄ± namazÄ± iÃ§in Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, KoÃ§ ise cuma namazÄ± sonrasÄ± Eski Åžehir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail polisi KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile GargÄ±lÄ±'ya, "Ä°srail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", KoÃ§'a da "kamu dÃ¼zenini bozmak ve illegal gÃ¶steriye katÄ±lmak" suÃ§lamalarÄ±nÄ± yÃ¶neltmiÅŸti.
3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± da cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede polisin suÃ§lamalarÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.
KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile GargÄ±lÄ±'nÄ±n KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmek iÃ§in BelÃ§ikaâ€™dan geldiÄŸi, KoÃ§'un ise Ä°srail'de faaliyet gÃ¶steren bir TÃ¼rk inÅŸaat firmasÄ±nda dÃ¶rt aydÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n Ä°srail ile yeni bir "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu bildirildi
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi, BAE'nin Tunuslu kadÄ±nlara vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ± Ã¼zerine, Tunus'un BAE'den "resmi bir Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini" sÃ¶yledi.
Ä°srail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼relerini 4 gÃ¼n daha uzattÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metine, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan karar 10'a karÅŸÄ± 122 "evet" oyuyla kabul edildi. Ã‡in, Rusya, Suriye, Myanmar, KamboÃ§ya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullandÄ±.
Esad rejimi Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine hava saldÄ±rlarÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rlarda ilk belirlemelere gÃ¶re 2'si kadÄ±n, 2'si Ã§ocuk 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'Ä±n, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in en bÃ¼yÃ¼k rakiplerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len NavalnÄ±y'nÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi
Malezya Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aziz, Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesme tehdidine cevap verdi . Aziz, "Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmaktan korkmuyor." dedi.
Ä°srail'deki Likud Partisi milletvekili Hazan, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulundu.
Ä°srail polisi Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve Mehmet GargÄ±lÄ± isimli iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.
Tayfunun etkileyeceÄŸi tahmin edilen Mekong Nehri DeltasÄ±'ndaki yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin daha tahliye edilmesi planlanÄ±yor
KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticareti daha da artÄ±rmakta anlaÅŸtÄ±k. AyrÄ±ca sÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, veteriner, bitki saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kontrolÃ¼ alanÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k ve vergi idaresi konularÄ±nda etkileÅŸime Ã¶nem veriyoruz" dedi
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi