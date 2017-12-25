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Ä°srail 2 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti
Ä°srail 2 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti

Ä°srail polisi Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve Mehmet GargÄ±lÄ± isimli iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KudÃ¼s'te cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve cumartesi akÅŸamÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede kefalet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±lan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±ndan KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve GargÄ±lÄ±, TÃ¼rkiye saatiyle 16.20'de TÃ¼rk Hava YollarÄ±na (THY) ait uÃ§aÄŸa bindirilerek Ä°stanbul'a gÃ¶nderildi.

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarla birlikte KudÃ¼s'e gelen ve tamamÄ± erkek dÃ¶rt yetiÅŸkin ile 10 Ã§ocuktan oluÅŸan grup da TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek Ã¼zere aynÄ± uÃ§aÄŸa bindi.

Ä°srail tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarÄ±n, TÃ¼rkiye saatiyle 18.30 civarÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na ulaÅŸmalarÄ± bekleniyor.

TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸu olayÄ±n baÅŸÄ±ndan beri vatandaÅŸlarÄ±n durumunu yakÄ±ndan takip ediyor.

Ä°srail polisi tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak, Mehmet GargÄ±lÄ± ve Adem KoÃ§ cumartesi akÅŸam saatlerinde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± Ä°srail mahkemesince kefalet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BatÄ± KudÃ¼s'teki Ä°srail Sulh Ceza Mahkemesine Ã§Ä±karÄ±lan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, Mescid-i Aksa'nÄ±n da iÃ§erisinde bulunduÄŸu iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n surlarla Ã§evrili Eski Åžehir bÃ¶lgesine giriÅŸleri ay sonuna kadar yasaklandÄ±.

KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile GargÄ±lÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ yatsÄ± namazÄ± iÃ§in Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, KoÃ§ ise cuma namazÄ± sonrasÄ± Eski Åžehir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail polisi KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile GargÄ±lÄ±'ya, "Ä°srail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", KoÃ§'a da "kamu dÃ¼zenini bozmak ve illegal gÃ¶steriye katÄ±lmak" suÃ§lamalarÄ±nÄ± yÃ¶neltmiÅŸti.

3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± da cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede polisin suÃ§lamalarÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.

KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile GargÄ±lÄ±'nÄ±n KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmek iÃ§in BelÃ§ikaâ€™dan geldiÄŸi, KoÃ§'un ise Ä°srail'de faaliyet gÃ¶steren bir TÃ¼rk inÅŸaat firmasÄ±nda dÃ¶rt aydÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular israil filistin
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