Ä°srailli vekilden Filistinli tutuklularÄ±n ailelerine saldÄ±rÄ±

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Gazze'den gelerek Ä°srail'inÂ Nefha Cezaevi'ndeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etmek isteyen tutuklularÄ±n ailelerinin bulunduÄŸu otobÃ¼sÃ¼ zor kullanarak durdurdu.
OtobÃ¼sÃ¼n iÃ§ine giren Hazan, tutuklu yakÄ±nlarÄ±na kÃ¼fÃ¼r ve hakaret iÃ§erikli sÃ¶zler sÃ¶yledi.
Yerel basÄ±nda yayÄ±nlanan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de Hazan'Ä±n otobÃ¼s iÃ§inde tutuklulardan birinin annesine yÃ¶nelerek kadÄ±nÄ±n ve ziyaret etmek istediÄŸi oÄŸlunun ismini sorduÄŸu yer alÄ±yor.
Hazan'Ä±n "BÃ¶cek oÄŸlun ne yaptÄ±?" diye sorduÄŸu, annesinin ise "Benim oÄŸlum bÃ¶cek deÄŸil. Soruna cevap vermeyeceÄŸim." dediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Milletvekili Hazan'Ä±n bunun Ã¼zerine Filistinli annenin oÄŸluna hakaret iÃ§eren sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi, annenin ise milletvekiline karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi duyuluyor.
Filistinli annenin kendisine karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Hazan'Ä±n, "Ben milletvekiliyim" dediÄŸi, annenin ise "Ä°ster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±z sizin hepinizden daha Ã¼stÃ¼n." ifadeleri yer alÄ±yor.
Ã–te yandan Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HazÄ±m KasÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Hazan'Ä±n yaptÄ±klarÄ±na tepki gÃ¶stererek, "Knesset milletvekilinin yaptÄ±klarÄ± eÅŸkÄ±yalÄ±ktÄ±r. BarbarlÄ±ktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
KasÄ±m, aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Knesset Ã¼yesinin, tutuklu ailelerine saldÄ±rÄ±sÄ± iÅŸgalcilerin ve liderlerinin, davranÄ±ÅŸlarÄ±ndaki sadizmin bir gÃ¶stergesi." ifadelerine yer verdi.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden aÃ§Ä±klama
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "Ailelerin, cezaevlerindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± hiÃ§bir mÃ¼dahaleye maruz kalmadan gÃ¼ven iÃ§inde ziyaret etme hakkÄ± vardÄ±r." denildi.
AÃ§Ä±klamada, yaÅŸanan olayla ilgili Ä°srail makamlarÄ±yla iletiÅŸime geÃ§ileceÄŸi belirtilerek, Komitenin ziyaret izinlerini organize ettiÄŸini ancak gÃ¼venlik meselesinin Ä°srail'in sorumluluÄŸunda olduÄŸuna iÅŸaret edildi.Â
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Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n Ä°srail ile yeni bir "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu bildirildi
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi, BAE'nin Tunuslu kadÄ±nlara vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ± Ã¼zerine, Tunus'un BAE'den "resmi bir Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini" sÃ¶yledi.
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Myanmar hÃ¼kÃ¼metine, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan karar 10'a karÅŸÄ± 122 "evet" oyuyla kabul edildi. Ã‡in, Rusya, Suriye, Myanmar, KamboÃ§ya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullandÄ±.
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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in en bÃ¼yÃ¼k rakiplerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len NavalnÄ±y'nÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi
Malezya Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aziz, Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesme tehdidine cevap verdi . Aziz, "Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmaktan korkmuyor." dedi.
Ä°srail'deki Likud Partisi milletvekili Hazan, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulundu.
Ä°srail polisi Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve Mehmet GargÄ±lÄ± isimli iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.
Tayfunun etkileyeceÄŸi tahmin edilen Mekong Nehri DeltasÄ±'ndaki yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin daha tahliye edilmesi planlanÄ±yor
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Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi