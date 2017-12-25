GÃ¼ncelleme: 18:15, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Ä°srailli vekilden Filistinli tutuklularÄ±n ailelerine saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Gazze'den gelerek Ä°srail'inÂ Nefha Cezaevi'ndeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etmek isteyen tutuklularÄ±n ailelerinin bulunduÄŸu otobÃ¼sÃ¼ zor kullanarak durdurdu.

OtobÃ¼sÃ¼n iÃ§ine giren Hazan, tutuklu yakÄ±nlarÄ±na kÃ¼fÃ¼r ve hakaret iÃ§erikli sÃ¶zler sÃ¶yledi.

Yerel basÄ±nda yayÄ±nlanan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de Hazan'Ä±n otobÃ¼s iÃ§inde tutuklulardan birinin annesine yÃ¶nelerek kadÄ±nÄ±n ve ziyaret etmek istediÄŸi oÄŸlunun ismini sorduÄŸu yer alÄ±yor.

"BÄ°ZÄ°M Ã‡OCUKLARIMIZ SÄ°ZÄ°N HEPÄ°NÄ°ZDEN DAHA ÃœSTÃœN"

Hazan'Ä±n "BÃ¶cek oÄŸlun ne yaptÄ±?" diye sorduÄŸu, annesinin ise "Benim oÄŸlum bÃ¶cek deÄŸil. Soruna cevap vermeyeceÄŸim." dediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Milletvekili Hazan'Ä±n bunun Ã¼zerine Filistinli annenin oÄŸluna hakaret iÃ§eren sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi, annenin ise milletvekiline karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi duyuluyor.

Filistinli annenin kendisine karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Hazan'Ä±n, "Ben milletvekiliyim" dediÄŸi, annenin ise "Ä°ster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±z sizin hepinizden daha Ã¼stÃ¼n." ifadeleri yer alÄ±yor.

HAMAS'TAN HAZAN'A TEPKÄ°: BARBARLIK

Ã–te yandan Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HazÄ±m KasÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Hazan'Ä±n yaptÄ±klarÄ±na tepki gÃ¶stererek, "Knesset milletvekilinin yaptÄ±klarÄ± eÅŸkÄ±yalÄ±ktÄ±r. BarbarlÄ±ktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

KasÄ±m, aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Knesset Ã¼yesinin, tutuklu ailelerine saldÄ±rÄ±sÄ± iÅŸgalcilerin ve liderlerinin, davranÄ±ÅŸlarÄ±ndaki sadizmin bir gÃ¶stergesi." ifadelerine yer verdi.

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden aÃ§Ä±klama

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "Ailelerin, cezaevlerindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± hiÃ§bir mÃ¼dahaleye maruz kalmadan gÃ¼ven iÃ§inde ziyaret etme hakkÄ± vardÄ±r." denildi.

AÃ§Ä±klamada, yaÅŸanan olayla ilgili Ä°srail makamlarÄ±yla iletiÅŸime geÃ§ileceÄŸi belirtilerek, Komitenin ziyaret izinlerini organize ettiÄŸini ancak gÃ¼venlik meselesinin Ä°srail'in sorumluluÄŸunda olduÄŸuna iÅŸaret edildi.Â

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