Cumhuriyet gazetesi davasÄ±nda ara karar

Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ±Â hakkÄ±nda, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" suÃ§undan 5'i tutuklu 20 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, mahkeme tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye taleplerini reddetti.Â
Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klar Ahmet ÅžÄ±k, AkÄ±n Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kemal AydoÄŸdu ve Yunus Emre Ä°per'in tutukluluk hallerinin devamÄ±na oy Ã§okluÄŸuyla karar verdi.Â
Firari sanÄ±klarÂ Can DÃ¼ndarÂ ileÂ Ä°lhan TanÄ±rÂ hakkÄ±ndaki yakalama infazÄ±nÄ±n beklenmesine hÃ¼kmeden mahkeme, reddi istenen heyete iliÅŸkin baÅŸkan ve Ã¼ye hakimlerden yazÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±narak dosyaya konulmasÄ± ve dosyanÄ±n taleple ilgili karar verilmek Ã¼zere Ã¼st mahkeme sayÄ±lan Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â
Mahkeme heyeti, yargÄ±lamanÄ±n dÃ¼zeni, kapsamÄ±, izleyici mÃ¼dahalesi ve sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§okluÄŸunu dikkate alarak bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 9 Mart 2018'deÂ Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±Â karÅŸÄ±sÄ±ndaki duruÅŸma salonunda yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.
Bu arada, mahkemenin bir Ã¼ye hakimi, sanÄ±klardan Ahmet ÅžÄ±k, Murat Sabuncu ve AkÄ±n Atalay'Ä±n tutuklulukta geÃ§irdiÄŸi sÃ¼re, tanÄ±klarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de dinlenilmiÅŸ olmasÄ± ve sanÄ±klar hakkÄ±nda delillerin toplanmÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶zetildiÄŸinde delilleri karartma ihtimallerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aÅŸamada Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžÄ±k, Sabuncu ve Atalay'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na yÃ¶nelik mahkemenin Ã§oÄŸunluk kararÄ±na karÅŸÄ± oy kullandÄ±.
TÃ¼rkiye ve SudanlÄ± iÅŸ adamlarÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda "Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi"nin kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "'Sevakin AdasÄ±nÄ± bize belli bir sÃ¼re tahsis etseniz de biz bu adayÄ± aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya etsek.' Ã–mer El-BeÅŸir kardeÅŸim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Allah'Ä±n izniyle gelecek, bu asrÄ±n sonunu bulmadan Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r. Yeter ki dik duralÄ±m, yeter ki eÄŸilmeyelim. KudÃ¼s meselesinde eÄŸilmediÄŸimiz gibi." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, KÄ±rgÄ±zistan'da KÄ±zÄ±l Su kÃ¶yÃ¼nÃ¼n iÃ§me suyu ihtiyacÄ± iÃ§in destek verildiÄŸi bildirildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 696 SayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 121. Maddesi ile ilgili olarak, "Hep aynÄ± simalar, hep aynÄ± nakaratlar, hep aynÄ± itham ve iftiralar yine sahne almÄ±ÅŸtÄ±r. AlayÄ±na yazÄ±k, hepsine yazÄ±klar olsun." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, "DÃ¼n Irak kuzeyi Batin Tepe Ã¼s bÃ¶lgesinde el bombasÄ±nÄ±n kazaen patlamasÄ± sonucu bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, iki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" suÃ§undan 5'i tutuklu 20 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, mahkeme tarafÄ±ndan tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleri reddedildi
Kars-Ardahan Karayolu'nda TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan askeri araÃ§taki 1 astsubay, 2 uzman Ã§avuÅŸ ile 4 er yaralandÄ±
ErdoÄŸan, Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El-BeÅŸir ile Sudan'Ä±n KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Sevakin AdasÄ±'nda incelemelerde bulundu, Hanefi ve Åžafi camiler ile gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nÄ± gezdi
MeriÃ§ ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklularÄ± sÄ±nÄ±ra taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle bir taksiciye 11 bin lira ceza uygulandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Kabilâ€™de Ulusal GÃ¼venlik DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸkesinin yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± kÄ±nandÄ±.
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Galatasaray ile Bucaspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n bazÄ± yollarda trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamayacak
TÃœSÄ°AD: Son KHK'nÄ±n dÃ¼zeltilmesini ve OHAL ÅŸartlarÄ±nÄ±n geride kalmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Prof. Dr. Kavas, "TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin etkin gayretleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretleri, FETÃ–'nÃ¼n Afrika Ã¼lkelerindeki faaliyetlerine son verme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'nÄ±, Suudi Arabistan ziyareti kapsamÄ±nda 27 AralÄ±k'ta Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed bin Selman'la bir araya geleceÄŸi bildirildi