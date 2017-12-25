GÃ¼ncelleme: 18:26, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Cumhuriyet gazetesi davasÄ±nda ara karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ±Â hakkÄ±nda, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" suÃ§undan 5'i tutuklu 20 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, mahkeme tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye taleplerini reddetti.Â

Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klar Ahmet ÅžÄ±k, AkÄ±n Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kemal AydoÄŸdu ve Yunus Emre Ä°per'in tutukluluk hallerinin devamÄ±na oy Ã§okluÄŸuyla karar verdi.Â

Firari sanÄ±klarÂ Can DÃ¼ndarÂ ileÂ Ä°lhan TanÄ±rÂ hakkÄ±ndaki yakalama infazÄ±nÄ±n beklenmesine hÃ¼kmeden mahkeme, reddi istenen heyete iliÅŸkin baÅŸkan ve Ã¼ye hakimlerden yazÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±narak dosyaya konulmasÄ± ve dosyanÄ±n taleple ilgili karar verilmek Ã¼zere Ã¼st mahkeme sayÄ±lan Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

Mahkeme heyeti, yargÄ±lamanÄ±n dÃ¼zeni, kapsamÄ±, izleyici mÃ¼dahalesi ve sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§okluÄŸunu dikkate alarak bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 9 Mart 2018'deÂ Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±Â karÅŸÄ±sÄ±ndaki duruÅŸma salonunda yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.

ÃœYE HAKÄ°MDEN KARÅžI OYÂ

Bu arada, mahkemenin bir Ã¼ye hakimi, sanÄ±klardan Ahmet ÅžÄ±k, Murat Sabuncu ve AkÄ±n Atalay'Ä±n tutuklulukta geÃ§irdiÄŸi sÃ¼re, tanÄ±klarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de dinlenilmiÅŸ olmasÄ± ve sanÄ±klar hakkÄ±nda delillerin toplanmÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶zetildiÄŸinde delilleri karartma ihtimallerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aÅŸamada Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžÄ±k, Sabuncu ve Atalay'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na yÃ¶nelik mahkemenin Ã§oÄŸunluk kararÄ±na karÅŸÄ± oy kullandÄ±.