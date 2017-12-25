Malezya'dan 'Yardımları keseriz' diyen Trump'a hodri meydan

Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz'den, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs konusunda ekonomik yardımları kesme tehdidine tokat gibi cevap geldi.
Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Aziz, Malezya’nın ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmadığını söyledi.
Aziz, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararı hakkında, “Biz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarında bu karara karşı itirazımızı gösterdik. Kudüs, biz Müslümanların en önem verdiği mekanlardan biridir. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalamayız.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’i destekleyen ülkelere finansal tehditlerine değinen Aziz, “Malezya ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.” diye konuştu.
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Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Aziz, Trump'ın Kudüs konusunda ekonomik yardımları kesme tehdidine cevap verdi . Aziz, "Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor." dedi.
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