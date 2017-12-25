Genelkurmay: Kuzey Irak'ta 1 asker ÅŸehit oldu

BahÃ§eli'den KHK aÃ§Ä±klamasÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 696 SayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 121. Maddesi ile ilgili olarak, "Hep aynÄ± simalar, hep aynÄ± nakaratlar, hep aynÄ± itham ve iftiralar yine sahne almÄ±ÅŸtÄ±r. AlayÄ±na yazÄ±k, hepsine yazÄ±klar olsun." dedi.