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GÃ¼ncelleme: 18:48, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

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Genelkurmay: Kuzey Irak'ta 1 asker ÅŸehit oldu
Genelkurmay: Kuzey Irak'ta 1 asker ÅŸehit oldu
Foto: ArÅŸiv

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, "DÃ¼n Irak kuzeyi Batin Tepe Ã¼s bÃ¶lgesinde el bombasÄ±nÄ±n kazaen patlamasÄ± sonucu bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, iki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan,Â Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ Batin Tepe Ã¼s bÃ¶lgesinde, dÃ¼nÂ el bombasÄ±nÄ±n "kazaen"patlamasÄ± sonucu bir askerinÂ ÅŸehitÂ olduÄŸu, iki askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, ÅŸunlar kaydedildi:

"DÃ¼n Irak kuzeyi Batin Tepe Ã¼s bÃ¶lgesinde el bombasÄ±nÄ±n kazaen patlamasÄ± sonucu bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, iki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralÄ± silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz."



Ä°lgili Konular Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Irak'Ä±n kuzeyi
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