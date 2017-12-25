GÃ¼ncelleme: 18:59, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Rus muhalif NavalnÄ±y'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi





Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in en bÃ¼yÃ¼k rakiplerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len NavalnÄ±y'nÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus muhalif aktivistÂ ve "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusuÂ Aleksey NavalnÄ±y'naÂ devlet baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±Â yolu kapandÄ±. Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hakkÄ±ndaki yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± ve mahkum edilmesi nedeniyle NavalnÄ±y'nÄ±n Rusya'daki seÃ§im yasasÄ± uyarÄ±nca gelecek yÄ±l yapÄ±lacak seÃ§imlerde baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olamayacaÄŸÄ± belirtildi. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e karÅŸÄ± yapÄ±lan protesto gÃ¶sterilerinin Ã¶ne Ã§Ä±kan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarÄ± ve avukat NavalnÄ±y, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§undan 2014'te hapse mahkum edilmiÅŸti. Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ella Pamfilova, bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§miÅŸteki mahkumiyetinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ NavalnÄ±y'Ä±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olamayacaÄŸÄ±nÄ± birÃ§ok kez belirtmiÅŸti.

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