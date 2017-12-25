GÃ¼ncelleme: 19:14, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

BahÃ§eli'den KHK aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "DÃ¼n yayÄ±mlananÂ 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde KararnameninÂ 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatÃ¶rler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ve tehlikeli bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n odaÄŸÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir. Hep aynÄ± simalar, hep aynÄ± nakaratlar, hep aynÄ± itham ve iftiralar yine sahne almÄ±ÅŸtÄ±r. AlayÄ±na yazÄ±k, hepsine yazÄ±klar olsun." ifadelerini kullandÄ±.

"FETÃ–â€™ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacÄ±lara vatanÄ± dar edenler yargÄ±lansÄ±n, cezai sorumluluklarÄ± doÄŸsun mu isteniyor?" diyen BahÃ§eli, "Bu soruya evet diyenler var ise bize gÃ¶re vatan hainidir,Â FETÃ–â€™nÃ¼n uyanmÄ±ÅŸ ve harekete geÃ§miÅŸ kripto koludur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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