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Kafkaslar
GÃ¼ncelleme: 19:28, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Ä°HA'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Azerbaycan, Ermenistan'a ait Ä°HA'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Azerbaycan'Ä±n, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cephe hattÄ±nÄ±n AÄŸdam bÃ¶lgesi yÃ¶nÃ¼nde Azerbaycan mevzileri Ã¼zerinde keÅŸif uÃ§uÅŸu yapan Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n vurularak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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Ä°lgili Konular ermenistan Azerbaycan
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