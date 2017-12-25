GÃ¼ncelleme: 19:28, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Ä°HA'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Azerbaycan'Ä±n, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cephe hattÄ±nÄ±n AÄŸdam bÃ¶lgesi yÃ¶nÃ¼nde Azerbaycan mevzileri Ã¼zerinde keÅŸif uÃ§uÅŸu yapan Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n vurularak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Â

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